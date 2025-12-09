ЭПТС аннулирован: как решается проблема тысяч российских автовладельцев прямо сейчас

Безвременье имени 2022-го года принесло немалую смуту на российские дороги, разрушило устоявшиеся правила и вынудила автомобилистов жить по-новому. В частности, вспомнить про самостоятельный привоз автомобилей и выучить новый термин — «параллельный импорт». Но, как и всегда, «инициативы», созданные в кратчайшие сроки и «на коленке», оказались, мягко говоря, не самыми надежными решениями и начали давать сбой. Да такой, платить за который придется самому автовладельцу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Водопад китайских авто — ярких, разнообразных и визуально привлекательных — обрушившийся на российский авторынок почти четыре года назад, случился по единственной причине: привычные импортеры покинули наши земли. Вынуждено или не вынуждено — дело десятое с конца, и разбираться будем после, когда поутихнут орудийные залпы. На данный же момент можно лишь констатировать: устоявшиеся за десятилетия принципы выбора и приобретения автомобиля оказались неактуальными за пару месяцев. А дальше начался хаос.

Пока новички зашли, пока привезли первые партии, пока договорились с дилерами и выстроили цепочки продаж — прошло время. Будем честны, эти процессы и сейчас — совсем не завершенные, шероховатостей хватает, винить в которых стоит и китайцев, и их российских партнеров. Да и сами машины даже на первый взгляд были «не без греха».

Однако основной камень преткновения — все же подход к реализации: китайцы «в долгую» не умеют от слова «совсем», а российские дилеры тут же забыли каноны, по которым работали и с корейцами, и с японцами, и с европейцами. Повторюсь, случился идеальный шторм, породивший полнейший хаос.

Отсутствие правил, вернее — временное окно возможностей, в рамках которого проходило становление нового рынка, вызвало и появление частных «купцов», привозивших 2-3 машины на продажу, и самодеятельность дилеров, которые от импортеров уже не зависели, так что платить «мзду» не хотели. Все деньги — в дом. Так параллельный импорт буквально наводнил российскую витрину предложениями как «старых брендов», так и новых «поднебесных», которые были завезены «в серую».

Цена — ниже, товар — тот же или лучше, покупай-торопись. И все бы ничего, если бы не одно «но». Многие машины, что выставленные даже в дилерских центрах, не говоря уж о дворах, площадках и забытых уже парковках «под мостом», были «узаконены» (читай — прошли таможенное оформление) криво: занижены цены, приобретены справки, подкуплены действующие лица на местах.

На параллельном импорте зарабатывали все, кто был причастен, в смутные времена так случается везде и всегда. А заплатят, по традиции, конечные покупатели: таможня, потихоньку разбираясь в своих завалах, накопленных за четыре года непривычной работы, начала аннулировать ранее выданные электронные паспорта транспортных средств. Мол, ошибки, косяки, откровенные ляпы — «мы подумали, и я решила».

Так, автовладельцы, купившие импортные машины в 2022-2023 годах, начали получать уведомления о недействительности их ЭПТС: требуется переоформление, а пока эксплуатировать ТС нельзя. Выйдешь на дорогу — тут же остановят и отправят на штрафстоянку «до выяснения»: у машины фактически нет документов, а номера она получила незаконно. Как? Маршрут прост: камера видит, гаишник бдит, проверка документов, «пройдемте». Что делать? Выяснять и разбираться, иного пути нет.

Те, кто приобретал автомобиль у дилеров, обязаны обратиться к «купцу»: надо отдать российским сетям должное, они в диалог вступают и помогают. Да, многие выставленные в шоурумах машины были завезены «частником», а дилер выступал лишь посредником, но договор-то купли-продажи заключался с ДЦ!

Тут и суд будет на стороне водителя, да и сами дилеры помогут разобраться. А вот решившие сэкономить и купившие машину у частника встанут перед дилеммой: либо оплатить требуемый таможней сбор, который, конечно же, будет шести- или семизначным, либо продать автомобиль на запчасти. Вероятность, что найдется продавец — 1 к 100. А иного выхода нет, поскольку главный документ машины — ПТС — аннулирован.

По факту, она больше не машина, а машинокомлект, которому находиться на дороге запрещено. И тем, и другим предстоит пройти через девять кругов ада строго по Данте, получить копну седых волос и ворох сгоревших нервных клеток, выучить все известные проклятия и принять важнейший жизненный урок: когда на дворе кризис, резкие движения и большие покупки наделены заметно большим риском, чем вчера. Какими бы выгодными они на первый взгляд не казались.