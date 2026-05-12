В России вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на «права»

Во вторник, 12 мая, в нашей стране изменился порядок сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Теперь после теоретического этапа практику назначают в течение 60 календарных дней вместо прежних 180 суток.

Нововведения предусмотрены обновлением постановления правительства № 1097. Согласно документу, во время экзамена кандидатам в водители запрещено пользоваться всевозможными гаджетами, включая фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также средствами связи и электронно-вычислительной техникой. Если игнорировать такие ограничения, результаты экзамена аннулируют, а пересдачу разрешат лишь через год.

В следующем году с 1 марта курсантам автошкол позволят отказаться от бумажной медицинской справки. Она не понадобится, если итоги врачебного осмотра попадут в информационую систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Когда срок действия справки истекает в промежутке между подачей заявления и получением «прав», процесс ставят на паузу.

