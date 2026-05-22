Буквы на стекле: откуда пошла мода клеить на «лобовухи» надписи и рисунки

Интересная история появилась на днях в отечественных социальных сетях: блогеры откопали корни появления наклеек на лобовых стеклах автомобилей, которые занимают весь верх триплекса и в некоторых исполнениях даже снижают обзорность, но стали сегодня чрезвычайно популярны. Раньше считалось, что это стиль спортивного автомобиля, однако, как оказалось, задача у них — не украсить машины. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Спортивный, подготовленный или «затюниный» автомобиль — это не только технические характеристики, отличные от заводских, но и вызывающий внешний вид: от пластиковых обвесов и торчащих труб до наклеек, а иногда и полноценной гоночной ливреи. Обязательный элемент — длинная полоска на весь «топ» лобового стекла, которая пестрит цветами, картинками, латиницей или даже иероглифами. Японский стиль! Пришел из гонок? Да, но только не из профессиональных!

В гоночных соревнованиях — в том же дрифте — такие наклейки, конечно, есть. Другой вопрос, откуда они там появились? А вот здесь скрывается крайне интересная особенность японской фиксации нарушений ПДД. Дрифт, как известно, пришел в мир большого спорта с улиц, где парни на переделанных и «перепиленных» машинах активно соревновались друг с другом, параллельно, как водится, нарушая ПДД.

В Японии, где управляемый занос зародился, чтобы позже распространиться повсеместно, камеры на столбах существуют давно, а такая мелочь, как тайна частной жизни — вообще никого не волнует. Проще говоря, водителя вычисляют не по регистрационному знаку авто, а по лицу. Биометрия, да. В Китае, к слову, тоже.

Дрифтовые «тачки», что на полигоне, что на гоночной трассе, что на улице, номера лишены. Кто же в здравом уме и твердой памяти пойдет на осознанное нарушение правил, за которое, кстати, в той же Японии прилетит штраф далеко не такой гуманный, как у нас. Именно по этой причине все «уличные пилоты» гоняют в балаклавах, кепках, шапках и в любом другом головном уборе, не позволяющем камере распознать пилота.

А еще именно по этой причине клеят на стекло цветную, часто вообще непрозрачную полоску: камера висит на приличной высоте — во многом, чтобы меньше пачкалась — и со своего положения водителя просто не увидит, ведь его лицо скрывает та самая наклейка, которую у нас лепят исключительно красоты ради. Пока.

Появление в информационном пространстве оперативно свернутой новости о том, что в Москве камеры уже научились распознавать пешеходов — читай, власти включили-таки биометрию — должно натолкнуть рассудительного читателя на мысль: работы ведутся, более того — близки к завершению.

Затык, как всегда, в бюрократии: нужен закон, который сначала обяжет всех биометрию сдать, а потом — разрешит ее, биометрии, использование. Отечественный «большой брат» технически уже готов, дело только в бумагах.

И вот тогда нашим гонщикам придется клеить наклейки на лобовое уже совсем по другой причине. Другое дело, что уже существующие в России законы четко прописывают размер такой полоски — ее ширина не должна превышать 14 см, то есть «спрятаться» от камер не поможет, а нарушение может обернуться и штрафом в 500 рублей, и внеплановым техосмотром.