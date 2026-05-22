В России одобрили программу повышения безопасности дорожного движения

Российское правительство утвердило программу, касающуюся повышения безопасности дорожного движения. В перспективе нашим водителям грозит внедрение алкозамков на легковушках, пересдача экзаменов на «права» после их лишения за пьяное вождение и систематический контроль со стороны дронов.

Список основных инициатив опубликовал «Коммерсант». Судя по содержанию стратегии, в нашей стране станет больше обходов городов. Оживленные двухполосные дороги решили превращать в четырехполосные. Ожидается, что мониторинг дорожного движения при помощи летающих беспилотных аппаратов станет систематической практикой. Запланировано комплексное исследование, которое поможет оценить влияние правого руля на безопасность движения.

За повторное управление машиной в нетрезвом состоянии без водительских удостоверений планируют наказывать еще жестче, ситуация может дойти до уголовного дела. Еще авторы документа предложили проверять на знание ПДД автомобилистов, у которых забрали «права» за пьяную езду. Россияне из этой категории смогут легально сесть за руль только после успешной сдачи экзамена. Также появятся правила, регламентирующие применение алкозамков на транспорте.

Возможно, доступ к каршеринговым автомобилям разрешат только по биометрии.

Наконец, на дорогах общего пользования начнут активнее бороться с питбайками.