В Госдуме призвали скорректировать процедуру принудительной эвакуации машин

В частности, предлагают давать водителям шанс предъявлять документы

В России разработали законопроект, позволяющий поставить процесс принудительной эвакуации автомобиля на паузу. Суть в том, чтобы предоставлять владельцу или водителю 15 минут на сбор документов, подтверждающих право управления машиной.

Автор
Анатолий Белецкий

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ на отзыв правительству направит председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В случае одобрения инициативы необходимые изменения внесут в статью 27.13 КоАП.

В пояснительной записке уточняется, что эвакуация автомобиля за нарушение правил остановки или стоянки должна прекращаться, если человек, имеющий право сесть за руль, успевает подойти к парковке до того, как погрузчик с машиной на платформе тронулся с места.

Помимо всего прочего, предлагается официально предоставлять хозяину или водителю задержанного авто доступ в салон, если необходимые документы находятся там. Такая мера исключит злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что россиян предложили предупреждать об эвакуации автомобилей через «Госуслуги».

