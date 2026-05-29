В Госдуме призвали скорректировать процедуру принудительной эвакуации машин

В России разработали законопроект, позволяющий поставить процесс принудительной эвакуации автомобиля на паузу. Суть в том, чтобы предоставлять владельцу или водителю 15 минут на сбор документов, подтверждающих право управления машиной.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ на отзыв правительству направит председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В случае одобрения инициативы необходимые изменения внесут в статью 27.13 КоАП.

В пояснительной записке уточняется, что эвакуация автомобиля за нарушение правил остановки или стоянки должна прекращаться, если человек, имеющий право сесть за руль, успевает подойти к парковке до того, как погрузчик с машиной на платформе тронулся с места.

Помимо всего прочего, предлагается официально предоставлять хозяину или водителю задержанного авто доступ в салон, если необходимые документы находятся там. Такая мера исключит злоупотребление полномочиями со стороны должностных лиц.

