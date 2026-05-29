В России появится знак парковки для автомобилей многодетных семей

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу упомянутого министерства Андрея Никитина, выступившего на заседании совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. В случае одобрения инициативы необходимые изменения внесут в Правила дорожного движения (ПДД).
По словам г-н Никитина, проект для многодетных уже готовится, и это важно. Документ планируют принять в правительстве в ближайшее время. Кроме того, власти подумывают разрешить семьям, в которых воспитываются более четырех детей, бесплатно парковать два автомобиля.
Помимо всего прочего, с наступлением календарного лета в столице Республики Башкортостан начнется эксперимент, в ходе которого многодетным предоставят специальные парковочные тарифы. Нормативные изменения планируется внести через шесть месяцев, добавил министр.
