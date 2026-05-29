В России появится знак парковки для автомобилей многодетных семей

В нашей стране в скором времени появится новый дорожный знак, регламентирующий парковку автомобилей многодетных семей. Минтранс собирается вынести на рассмотрение правительства соответствующее постановление до конца 2026 года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу упомянутого министерства Андрея Никитина, выступившего на заседании совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. В случае одобрения инициативы необходимые изменения внесут в Правила дорожного движения (ПДД).

По словам г-н Никитина, проект для многодетных уже готовится, и это важно. Документ планируют принять в правительстве в ближайшее время. Кроме того, власти подумывают разрешить семьям, в которых воспитываются более четырех детей, бесплатно парковать два автомобиля.

Помимо всего прочего, с наступлением календарного лета в столице Республики Башкортостан начнется эксперимент, в ходе которого многодетным предоставят специальные парковочные тарифы. Нормативные изменения планируется внести через шесть месяцев, добавил министр.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, сколько многодетных паркуют автомобили в Москве бесплатно.