Многодетные семьи «помогут» властям ввести платную парковку во дворах

Перефразируя классика заметим, что москвичей испортил парковочный вопрос. А тема платных парковок в городе всегда была крайне болезненной. Достаточно вспомнить, сколько негатива вызвали в свое время платные парковки на улицах города, постепенно захватившие сначала весь центр Москвы вплоть до ТТК и протянувшие в итоге свои щупальца к МКАД.

И кем надо быть, чтобы зная об этом, предлагать через соцсети ввести плату за парковку во дворах многоэтажек? Или чтобы выдвинуть идею освободить дефицитные парковочные места в центре города и возле социальных объектов, путем отмены права льготной парковки для многодетных автовладельцев?

Ответ на этот вопрос есть: достаточно быть человеком по имени Александр Шумский, называющим себя руководителем некоего центра «Пробок нет». Существует большая вероятность, переходящая в уверенность, что он совсем неспроста организовал этот информационный вброс. О том, что на самом деле кроется за заявлениями г-на Шумского, рассказывает очередной выпуск подкаста «АвтоВзгляд».