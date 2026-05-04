Стало известно, сколько многодетных паркуют автомобили в Москве бесплатно

На сегодняшний день в Москве бесплатно паркуют свои автомобили 141 тыс. многодетных семей. Они могут оставлять личный транспорт практически на любой удобной городской стоянке.

Такой статистикой в своем канале в национальном мессенджере Max поделился столичный департамент транспорта. Представители ведомства напомнили, что соответствующая льгота оформляется за три дня. Чтобы воспользоваться подобным преимуществом, необходимо оставить заявку на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В итоге многодетные могут рассчитывать на бесплатную стоянку на всех уличных парковках Первопрестольной, за исключением мест, предназначенных для инвалидов, грузовиков, автобусов и зарядки электрокаров. Кроме того, разрешается оставлять машину на местах для владельцев парковочных разрешений.

В то же время не должно быть никаких долгов по штрафам. Если семья накопит три штуки или больше, есть все шансы лишиться бесплатной парковки, несмотря на оформленное разрешение.

