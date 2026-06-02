В России пьяным водителям грозит принудительная реабилитация

МВД, Минюст и Минздрав займутся созданием механизма обязательной реабилитации для автомобилистов, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий доклад представят правительству до конца текущего года.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на профильный документ кабмина. Согласно содержанию, власти планируют назначать любителям сесть за руль в нетрезвом виде диагностику, профилактические мероприятия, а также лечение и/или медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ.

Инициатива должна превратиться в обыденную практику в рамках правительственного плана, непосредственно связанного с реализацией стратегии повышения безопасности дорожного движения в России.

Кстати, в те же сроки в нашей стране подготовят приказ, позволяющий внести корректировки в процедуру освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения. Речь идет о ситуациях, когда из-за самочувствия конкретного гражданина или гражданки невозможно провести нужно исследование в полном объеме.

