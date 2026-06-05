Эксперт прокомментировал запрет ГАИ на публикацию фото и видео с нарушениями ПДД

Госавтоинспекция Свердловской области пригрозила гражданам и организациям штрафами за публикацию в интернете фото- и видео с нарушениями ПДД. Ведомство сослалось на п. 12 ст. 13.15 КоАП — злоупотребление свободой массовой информации. Эта норма наказывает за распространение из хулиганских или корыстных побуждений сведений с изображением противоправных действий. По заявлению ГИБДД региона, любой публичный показ нарушений Правил дорожного движения может быть признан правонарушением. Но действительно ли законна такая гаишная цензура, выяснил портал «АвтоВзгляд».

ГИБДД вместо того, чтобы искать нарушителей с помощью граждан и СМИ, грозит им административным преследованием

— В этой ситуации важно понимать два момента, — комментирует ситуацию управляющий партнер компании «Фатыхов и партнеры» Тимур Фатыхов. — Первый: официальные средства массовой информации защищены от подобных претензий ГАИ. В ст. 13.15 КоАП есть примечание, которое прямо указывает: этот пункт не распространяется на материалы зарегистрированных СМИ.

Второй: для привлечения к ответственности по указанной статье с учетом официальных разъяснений необходимо наличие хулиганских побуждений — совершения тех или иных действий в целях нарушения общественного порядка правонарушения, выражающего явное неуважение к обществу.

Иными словами, если вы опубликуете фото или видео с опасным обгоном или проездом на красный сигнал светофора, а подпись будет нейтральной или осуждающей — например, «не стоит так делать» или «призываем всех к порядку на дороге», — никаких проблем не возникнет. Публикация ради привлечения внимания ГИБДД к нарушителю или предупреждения других водителей не подпадает под понятие «хулиганские побуждения», — подчеркивает специалист.

Таким образом, позиция свердловской Госавтоинспекции, по мнению эксперта, хотя и не противоречит закону, но требует от ее сотрудников доказывания мотива. А доказать хулиганский умысел в случае обычного репоста или общественно полезного разоблачения крайне сложно.

То есть Фатыхов считает, что бояться массового преследования граждан и СМИ, постящих фотографии и видеоматериалы нарушений ПДД, не стоит:

— На мой взгляд, это единичный случай публичного высказывания, какая-то практика в других регионах не будет сформирована, — резюмирует эксперт.