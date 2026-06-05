Эксперт прокомментировал запрет ГАИ на публикацию фото и видео с нарушениями ПДД

— В этой ситуации важно понимать два момента, — комментирует ситуацию управляющий партнер компании «Фатыхов и партнеры» Тимур Фатыхов. — Первый: официальные средства массовой информации защищены от подобных претензий ГАИ. В ст. 13.15 КоАП есть примечание, которое прямо указывает: этот пункт не распространяется на материалы зарегистрированных СМИ.
Второй: для привлечения к ответственности по указанной статье с учетом официальных разъяснений необходимо наличие хулиганских побуждений — совершения тех или иных действий в целях нарушения общественного порядка правонарушения, выражающего явное неуважение к обществу.
Иными словами, если вы опубликуете фото или видео с опасным обгоном или проездом на красный сигнал светофора, а подпись будет нейтральной или осуждающей — например, «не стоит так делать» или «призываем всех к порядку на дороге», — никаких проблем не возникнет. Публикация ради привлечения внимания ГИБДД к нарушителю или предупреждения других водителей не подпадает под понятие «хулиганские побуждения», — подчеркивает специалист.
Таким образом, позиция свердловской Госавтоинспекции, по мнению эксперта, хотя и не противоречит закону, но требует от ее сотрудников доказывания мотива. А доказать хулиганский умысел в случае обычного репоста или общественно полезного разоблачения крайне сложно.
То есть Фатыхов считает, что бояться массового преследования граждан и СМИ, постящих фотографии и видеоматериалы нарушений ПДД, не стоит:
— На мой взгляд, это единичный случай публичного высказывания, какая-то практика в других регионах не будет сформирована, — резюмирует эксперт.