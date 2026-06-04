Эксперты объяснили, как краш-тесты RuNCAP скажутся на цене полисов ОСАГО и КАСКО

В России, как уже писал портал «АвтоВзгляд», планируют перезапустить национальный рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP, методика краш-тестов которого будет близка к европейской EuroNCAP. Предполагается, что на основе этих исследований на рынке будут продвигать самые безопасные машины, в том числе при госзакупках. В связи с этим возникает вопрос — получат ли машины, набравшие по итогам испытаний максимальное количество баллов, различные преференции, включая и более низкую стоимость страховых продуктов.

Страховщики будут учитывать данные отечественного рейтинга, но тарифы «автогражданки» не снизятся

Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора СК «Двадцать первый век», назвав инициативу правильной, подчеркнул, что страховые компании действительно будут использовать в своей работе данные RuNCAP, но не напрямую:

— Если говорить об ОСАГО, то исследования RuNCAP помогут снизить убыточность по рискам жизни и здоровья: безопасные машины эффективно защищают людей в салоне. Но снижения тарифов ждать не стоит, поскольку отечественное законодательство не позволяет делать скидку «за количество звезд безопасности». Зато использование рейтинга в госзакупках станет стимулом для отечественных производителей возвращать системы активной безопасности (ABS, ESP, подушки) в базовые комплектации, — отметил эксперт.

Что касается, КАСКО то здесь оценка рисков строится на статистике убыточности — частоте страховых случаев и стоимости ремонта конкретной модели. Однако для новых марок и моделей, особенно китайских брендов, у страховщиков пока нет статистики.

— Благодаря данным краш-тестов автомобиль с низким рейтингом безопасности может превентивно получить повышенный тариф. Если тест покажет, что при ударе кузов легко сминается и деформируется салон, то в реальном ДТП такая машина с высокой вероятностью уйдет в «тотал». И напротив — авто с высоким рейтингом может получить более привлекательную стоимость страхования КАСКО, — пояснил Смирнов.

При этом он подчеркнул, что рейтинг RuNCAP не влияет на статистику аварийности — бьются не машины, а люди. Поэтому современный андеррайтинг (предварительная проверка рисков перед заключением страховой сделки) прежде всего учитывает манеру вождения и скоринг водителя. Важно, что методика NCAP помимо прочности кузова оценивает и системы активной безопасности: автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе.

Но здесь возникает коллизия. Владельцы автомобилей с высоким рейтингом реже попадают в ДТП благодаря электронным помощникам — это позволяет снизить тариф. Однако если авария случится, стоимость ремонта такого «умного» автомобиля резко возрастает, так как дорогие датчики расположены в зонах деформации.

— Страховой рынок будет вынужден стремиться к паритету между снижением частоты аварий и ростом стоимости ремонта, — резюмирует Смирнов.

А Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхование», добавляет, что его компания тоже будет учитывать рейтинг RuNCAP при расчете стоимости полиса:

— У владельца автомобиля с высоким рейтингом меньше риск причинить серьезный вред жизни и здоровью пешехода, меньше риск травм водителя и пассажиров — это влияет на стоимость страхования от несчастных случаев.

Кроме того, транспортные средства с высоким рейтингом привлекательны для аккуратных водителей, а характер вождения сильнее всего сказывается на аварийности, — пояснил он.