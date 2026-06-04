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Эксперты объяснили, как краш-тесты RuNCAP скажутся на цене полисов ОСАГО и КАСКО

Страховщики будут учитывать данные отечественного рейтинга, но тарифы «автогражданки» не снизятся

В России, как уже писал портал «АвтоВзгляд», планируют перезапустить национальный рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP, методика краш-тестов которого будет близка к европейской EuroNCAP. Предполагается, что на основе этих исследований на рынке будут продвигать самые безопасные машины, в том числе при госзакупках. В связи с этим возникает вопрос — получат ли машины, набравшие по итогам испытаний максимальное количество баллов, различные преференции, включая и более низкую стоимость страховых продуктов.

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Автор
Анастасия Новикова

Изображение Эксперты объяснили, как краш-тесты RuNCAP скажутся на цене полисов ОСАГО и КАСКО

Дмитрий Смирнов, заместитель генерального директора СК «Двадцать первый век», назвав инициативу правильной, подчеркнул, что страховые компании действительно будут использовать в своей работе данные RuNCAP, но не напрямую:

— Если говорить об ОСАГО, то исследования RuNCAP помогут снизить убыточность по рискам жизни и здоровья: безопасные машины эффективно защищают людей в салоне. Но снижения тарифов ждать не стоит, поскольку отечественное законодательство не позволяет делать скидку «за количество звезд безопасности». Зато использование рейтинга в госзакупках станет стимулом для отечественных производителей возвращать системы активной безопасности (ABS, ESP, подушки) в базовые комплектации, — отметил эксперт.

Что касается, КАСКО то здесь оценка рисков строится на статистике убыточности — частоте страховых случаев и стоимости ремонта конкретной модели. Однако для новых марок и моделей, особенно китайских брендов, у страховщиков пока нет статистики.

— Благодаря данным краш-тестов автомобиль с низким рейтингом безопасности может превентивно получить повышенный тариф. Если тест покажет, что при ударе кузов легко сминается и деформируется салон, то в реальном ДТП такая машина с высокой вероятностью уйдет в «тотал». И напротив — авто с высоким рейтингом может получить более привлекательную стоимость страхования КАСКО, — пояснил Смирнов.

При этом он подчеркнул, что рейтинг RuNCAP не влияет на статистику аварийности — бьются не машины, а люди. Поэтому современный андеррайтинг (предварительная проверка рисков перед заключением страховой сделки) прежде всего учитывает манеру вождения и скоринг водителя. Важно, что методика NCAP помимо прочности кузова оценивает и системы активной безопасности: автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе.

Но здесь возникает коллизия. Владельцы автомобилей с высоким рейтингом реже попадают в ДТП благодаря электронным помощникам — это позволяет снизить тариф. Однако если авария случится, стоимость ремонта такого «умного» автомобиля резко возрастает, так как дорогие датчики расположены в зонах деформации.

— Страховой рынок будет вынужден стремиться к паритету между снижением частоты аварий и ростом стоимости ремонта, — резюмирует Смирнов.

А Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхование», добавляет, что его компания тоже будет учитывать рейтинг RuNCAP при расчете стоимости полиса:

— У владельца автомобиля с высоким рейтингом меньше риск причинить серьезный вред жизни и здоровью пешехода, меньше риск травм водителя и пассажиров — это влияет на стоимость страхования от несчастных случаев.

Кроме того, транспортные средства с высоким рейтингом привлекательны для аккуратных водителей, а характер вождения сильнее всего сказывается на аварийности, — пояснил он.

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