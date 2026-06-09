В Госдуме призвали прекратить эвакуацию автомобилей инвалидов

В России предложили ввести запрет на эвакуацию автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью. В Государственной Думе считают, что лучше оставить такую категорию граждан в покое, не создавая дополнительный стресс.

Их транспорт в качестве альтернативы можно просто передвигать

В беседе с агентством ТАСС соответствующее заявление в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сделал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветераном Ярослав Нилов. По его словам, эвакуация личного транспорта инвалидов в нашей стране недопустима. «Хотя бы эту категорию не нужно трогать», подчеркнул парламентарий.

Если неудачно припаркованный автомобиль, принадлежащий инвалиду, является помехой для дорожного потока, можно переместить его в другое место, исключив доставку на спецстоянку со всеми вытекающими последствиями, заявил г-н Нилов. Он отметил, что действующая процедура эвакуации утомляет даже здорового человека, не говоря уже о колясочниках или других категориях населения с ограниченными возможностями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме призвали ГАИ проверять автомобили со знаком «Инвалид». По мнению инициаторов, дорожная полиция должна быть более бдительной.