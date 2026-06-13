Эксперт уверен, что практический экзамен по первой помощи в ДТП спасет многие жизни

В России могут ввести практический экзамен по первой помощи при ДТП. Сейчас в билетах есть только один теоретический вопрос по медицине, а практические навыки выпускников автошкол не проверяются. Правительство поручило Минпросвещению, региональным властям и МВД проработать введение обязательной видеозаписи такого зачета. В свою очередь, портал «АвтоВзгляд» обсудил с экспертами, насколько глубоко сейчас изучают эту тему в автошколах и нужен ли отдельный практический экзамен по этой дисциплине?

Алина Закурдаева, первый заместитель председателя «Российского общества первой помощи», старший преподаватель кафедры медицинского права Сеченовского университета, пояснила: водитель, причастный к аварии, должен принять меры для оказания первой помощи пострадавшим. Эта обязанность закреплена в пункте 2.6 актуальной редакции ПДД.

— Водитель уже находится на месте происшествия, может быстрее всех других служб оказать первую помощь, то есть стать первым звеном в цепи выживания, — заявил эксперт, — и чаще всего речь идет об элементарной остановке кровотечения, которая может спасти человека.

В подтверждение своих слов наш собеседник приводит статистику: 25% погибших в ДТП имели шанс выжить в случае оказания первой помощи. При этом объем оказания первой помощи включает всего 9 состоянийпостьрадавшего и 9 мероприятий. Научиться этому можно за 16 часов: именно столько заложено в Примерные программы профессионального обучения водителей, утвержденные Минпросвещения. Лицензированные автошколы должны иметь манекены и другое оснащение для проверки этих навыков, однако на деле обучение часто проходит формально или только «на бумаге».

Инициативу ввести практический экзамен по оказанию первой помощи Закурдаева назвала средством, которое способно «заставить» работать уже существующую систему подготовки водителей.

Если экзамен введут, действующим обладателям «прав» пересдавать ничего не придется — закон обратной силы не имеет. Однако, по мнению эксперта, пройти соответствующие курсы будет полезно любому шоферу, независимо от стажа. Ведь в критической ситуации счет идет на минуты, а грамотные действия могут спасти человеку жизнь.

Президент «Межрегиональной ассоциации автошкол» Татьяна Шутылева добавила: для проверки навыков оказаний первой помощи потребуется специальное оборудование — манекены с датчиками реагирования. При этом Минздрав рассматривает возможность проводить экзамен дистанционно.

— Пока сложно судить, насколько нужен такой экзамен непосредственно в ГИБДД: все зависит от того, как будет реализована программа, — резюмировала эксперт.