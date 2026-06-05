«Цензоры в погонах»: ГАИ объявила войну «народному видеорегистратору»

В информационной войне за безопасность дорожного движения случился гротескный переворот. Госавтоинспекция, которая годами имитировала обратную связь с обществом, внезапно сменила пластинку. Региональное управление ГАИ по Свердловской области разразилось официальным предупреждением, от которого разит таким мракобесием и правовой безграмотностью, что в пору проверять гаишных цензоров на вменяемость. Вместо того чтобы ловить отморозков на трассах, ведомство, как считает портал «АвтоВзгляд», решило закрутить гайки тем, кто этих отморозков показывает.

Суть претензии проста, как лом, и так же примитивна. ГИБДД объявила охоту на граждан, журналистов, блогеров и вообще всех, кто смеет публиковать фото и видео нарушений ПДД. Дескать, любой публичный показ, сделанный ради негативного воздействия на окружающих или информационного пиара, будет признан правонарушением. Формулировка эта — шедевр бюрократического абсурда.

Кто и каким прибором будет измерять градус «негативного воздействия» и чистоту помыслов автора публикации? Допустим, водитель выкладывает кадры смертельного ДТП с криком души «смотрите, к чему приводит лихачество, не повторяйте эту ошибку». Кто даст гарантию, что гаишный цензор, у которого после обеда прихватило совесть и желчный пузырь, не истолкует этот крик души как злостный пиар в оправдание нарушений ПДД и попытку давления на общественность?

Это чистейшей воды введение людей в заблуждение, маскирующее банальную трусость и нежелание работать. Автоинспекция заявляет о недопустимости демонстрации опасного поведения в Сети и на дорогах. Но позвольте, а как иначе достучаться до их глухих кабинетов?

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Раньше благодаря народным роликам страна узнавала в лицо своих «героев»: будь то сумасшедший мажор на внедорожнике, устраивающий массовую бойню в центре города, или блогер-недотепа, отрабатывающий дрифт на встречке. Их вычисляли, им устраивали публичную порку, их привлекали к ответственности благодаря той самой шумихе, которую теперь хотят запретить.

Выходит, теперь можно творить любую дичь на дороге, и все останется шито-крыто, раз никто и нигде этого не увидит? Даже глупые и хайповые ролики с авариями работали как прививка — они наглядно и без прикрас показывали, как поступать не надо. Но вместо того, чтобы ежедневно выходить на охоту за беспредельщиками на трассах (в том числе и по опубликованным в тех же соцсетях кадрам), инспекция с комфортом устроилась в социальных сетях и объявила войну неудобному контенту.

Апогеем этого фарса стало неуклюжее оправдание, выпущенное после того, как новость о запрете подняла шум в СМИ, включая нашу публикацию. Почувствовав, что замахнулись на свободу слова покруче иного деспота, в ГАИ дали заднюю, но умудрились сделать только хуже.

Гайцы заявили, что запрет касается исключительно материалов, в которых «пропагандируется опасное поведение» и «возвеличиваются лица, совершившие нарушения». Термин «возвеличиваются» — это вообще отдельный диагноз для «писателей в погонах». Но раз уж на то пошло — где критерии этого самого возвеличивания?

Фото iIlya Moskovets/globallookpress.com

Если в сюжете нарушителя назвали не «героем», а всего лишь «сомнительным кадром», это еще уничижение или уже возвеличивание? Получается, в ГАИ учредили собственную инквизицию, которая будет на ощупь определять, насколько почтительно пресса отозвалась об очередном дорожном хаме. Это не профилактика безопасности, это регулирование эмоций и лексики, прикрытое заботой о «провоцирующем эффекте».

И наконец, самый циничный и безграмотный пассаж — угрозы в адрес СМИ. Госавтоинспекция заявила, что будет запрашивать данные об авторах публикаций, а за отказ делиться источниками пугает возбуждением административных дел. Видимо, в своем карательном угаре в ведомстве напрочь забыли о существовании Закона РФ «О СМИ».

А он железобетонно гарантирует редакции право хранить в тайне личность автора и источник информации. Эти данные раскрываются исключительно по решению суда, а не по первой хотелке инспектора с мигалкой, возомнившего себя и следователем, и судьей, и палачом в одном лице.

Произошедшее — это не защита дорожного правопорядка, а классическая попытка заткнуть рот обществу, чтобы под аккомпанемент липовых отчетов скрыть собственную беспомощность перед реальным дорожным хаосом. И пока у руля в ГАИ сидят люди, не понимающие разницы между критикой и пропагандой, а также не знающие базовых законов о прессе, на дорогах не станет безопаснее. Там просто станет тихо и страшно...