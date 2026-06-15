В России повысят требования к безопасности старых машин

В нашей стране планируют пересмотреть критерии технической безопасности автомобилей, сошедших с конвейера три десятка лет назад или раньше. Росстандарт обязан представить соответствующий приказ к 2030 году.

Речь идет о транспорте, которому стукнуло 30 лет и больше

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на документ, утвержденный правительством России. Реализацией проекта предстоит заниматься сразу нескольким структурам, включая уже упомянутый Росстандарт. Ему окажут содействие МВД, Минтранс и Минпромторг, также свою лепту должен внести институт НАМИ.

В то же время власти собираются сделать более актуальными требования к бортовым системам транспортных средств. Ожидается, что нововведения коснутся водительских ассистентов, круиз-контроля, комплексов защиты, очистки и автоматизации.

Еще кабмину предстоит определиться с критериями применения алкозамков, блокирующих запуск мотора при обнаружении паров алкоголя в воздухе, выдыхаемом автомобилистом. Аналогичная судьба ждет электронику, которая не дает человеку за рулем отвлечься или заснуть и комплексы дистанционного контроля за скоростью движения машины. Плюс мониторинг манеры вождения и соблюдение режима труда и отдыха, когда дело доходит до перевозок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему новые требования к системам безопасности авто в России уничтожат бюджетный сегмент.