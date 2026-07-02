Юрист объяснил, насколько разумно не выписывать водителю штраф на месте нарушения

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил не выписывать штраф водителю, если тот сразу заявляет о несогласии с обвинением инспектора ДПС в нарушении ПДД. Сейчас гаишник оформляет протокол, выписывает постановление — и автомобилисту приходится тратить время на обжалование неправомерного на его взгляд наказания. По замыслу авторов законопроекта, уже отправленного в Правительство РФ для его оценки, если водитель на месте говорит «я не согласен», инспектор должен только составить протокол, а дело передать в отдел административной практики соответствующего подразделения ГИБДД или в суд. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, не приведет ли предложенная процедура к параличу системы и не станет ли «право на спор» фикцией.

Юрий Александров, директор юридической компании «А.Лигал», считает предложенный подход оправданным с точки зрения процессуальной экономии. Если водитель выражает несогласие, он все равно с высокой вероятностью обжалует постановление. Поэтому заставлять инспектора выносить заведомо оспариваемый документ — бессмысленно.

— Если инспектор ГАИ будет обязан в такой ситуации не выносить постановление, а сразу же направить протокол в суд или в отдел административной практики ГАИ, то это позволит не совершать бессмысленное для служивогодействие по вынесению постановления, когда уже понятно, что оно будет обжаловано, — пояснил Александров.

По мнению эксперта, нагрузка на суды существенно не вырастет — сейчас постановления ГИБДД и так массово обжалуются. А расходы на юристов и сбор доказательств останутся теми же: если водитель не готов тратить деньги и время, он просто не станет спорить и оплатит штраф.

Однако в законопроекте не уточняется, как именно инспектор должен фиксировать заявление водителя о несогласии. Если достаточно устной фразы, не появится ли поле для злоупотреблений? Автовладелец может сказать «я не согласен», а потом передумать и заплатить штраф со скидкой.

В ответ на этот вопрос собеседник портала «АвтоВзгляд» напомнил, что судебная практика требует от водителей предоставления доказательств. Если человек заявляет о несогласии с решением того же гаищника, но не предоставляет видеозапись, показания свидетелей или иную объективную информацию, его шансы выиграть дело невелики.

По мнению г-на Александрова инициатива депутата Нилова выглядит логичной. Она избавляет инспекторов от лишней бумажной работы и дает водителям более четкий механизм защиты. Однако на практике все упирается в детали — как фиксировать несогласие, кто и как будет передавать дело в суд, сколько времени займет рассмотрение? Без четкого регламента законопроект даже если станет законом, рискует стать очередной полумерой.