Эксперт объяснил, почему идея сделать платные дороги бесплатными для аккуратных водителей не реализуема

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», предложил разрешить бесплатный проезд по платным дорогам водителям, которые в течение года не нарушали ПДД. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. Политик объясняет свою инициативу тем, что в отечественном законодательстве нет механизмов позитивного экономического стимулирования дисциплинированных автолюбителей, и это упущение надо исправить. Льготу предлагается ввести для владельцев личного транспорта на федеральных и региональных платных трассах. Насколько эта инициатива реализуема, портал «АвтоВзгляд» выяснил у эксперта.

Юрий Александров, учредитель юридической компании «А.Лигал», уверен, что законопроект в том виде, в котором он сформулирован, вряд ли может быть принят. По его словам, те, кто регулярно пользуются платными дорогами, обычно путешествуют на большие расстояния и часто имеют хотя бы несколько штрафов в год.

— Потенциальные пользователи платных дорог совсем без штрафов — это редкость. Если бы в законопроекте было указано, что от оплаты освобождаются водители, которые имеют не более 5 штрафов в год, он был бы более реалистичен, — считает Александров.

Кроме того, с юридической точки зрения инициатива слабо реализуема, поскольку платные дороги формально принадлежат частным компаниям. Государство не может обязать их освобождать от оплаты водителей, не имеющих штрафов. Если такой закон будет рассматриваться как льгота, государство должно будет компенсировать выпадающие доходы владельцам.

Организация бесплатного проезда для «безупречных» водителей потребует интеграции баз данных ГИБДД и системы взимания платы. На это уйдут месяцы, если не годы. К тому же, как быть с ошибочными или обжалованными штрафами — в законопроекте не уточняется.

Александров резюмировал: законопроект внесен в Госдуму скорее для создания дискуссии и, вероятнее всего, не будет принят. Идея поощрять дисциплинированных водителей — здравая, но ее реализация упирается в практически нерешаемые юридические и технические нюансы.