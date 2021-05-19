Без денег и машины: под видом продавцов подержанных иномарок орудуют мошенники

Правоохранителям стало известно о преступлении 18 мая, когда в полицию обратился 27-летний житель столицы. По его словам, в ходе поиска подержанного авто, на одном из сайтов для торговли автомобильной техникой он обнаружил объявление о продаже автомобиля BMW за 1,38 млн рублей.

Потерпевший связался с хозяином авто по телефонному номеру, указанному в объявлении. В ходе переговоров с продавцом, последний попросил внести предоплату за машину с помощью банковского перевода. Покупатель сделал несколько переводов средств на общую сумму более 303 000 рублей.

После этого продавец машины прислал покупателю SMS-сообщение следующего содержания: «Братан, не обижайся, я сижу на лагере, деньги пойдут в общак». По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК «мошенничество», сообщает агентство «Москва».