Хакеры научились удаленно взламывать «умные» автомобили россиян

- Злоумышленники стали предлагать услуги по компьютерному взлому автомобилей. Новый вид взлома умных автомобилей активно набирает обороты в теневом сегменте интернета. В опубликованных объявлениях злоумышленники предлагают удаленный взлом транспортного средства, кражу данных бортового компьютера и съем механических деталей. Стоимость услуги варьируется от 45 000 до 100 000 рублей в зависимости от региона, — сказано в сообщении, распространенном «Автонет».

Эксперты организации предполагают, что «удаленный взлом» стал ответом рынка криминальных услуг на дефицит и дороговизну автозапчастей в России. Среди потенциальных клиентов злоумышленников упоминаются хозяева «гаражных» автосервисов, применяющие для ремонта автомобилей ворованные запчасти. В «Автонет» полагают, что в 2023 году количество угонов и взломов транспортных средств будет активно расти из-за сложностей с покупкой новых авто и нехваткой комплектующих на российском рынке запчастей, сообщает РИА «Новости».

Заметим, что вышеупомянутые эксперты не уточнили, что они подразумевают под термином «умный автомобиль». То ли это в их понимании некое ТС, оснащенное элементами самоуправления, то ли просто любая напичканная электроникой современная легковушка.