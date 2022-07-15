Хорошо забытое старое: лучшее средство от угона родом из «девяностых»

Коллизии российского автомобильного рынка, где прямой импорт так и не ожил, а параллельный еще толком не проявил себя, приводят к дополнительной «нагрузке» на рынок вторичный: как самих машин, так и деталей к ним. Спрос на ремонт сейчас столь высок, что автосервисы «зашиваются», а разборки и магазины продают больше, чем имеют. Новых поставок все еще нет — параллельный импорт только набирает обороты и прокладывает маршруты. Следовательно, растет число угонов, львиная доля которых направлена именно на получение запасных частей. Казалось бы, раскошелься на страховку и спи спокойно. Только вот перевод от страховой компании проблему не решит — на полученные средства купить аналогичный автомобиль не получится. Что же делать?

Правильный ответ — защищай свое. Банкиры соврать не дадут: в любой кризис первым делом следует озаботиться сбережением, а не накоплением или приращением. Лучший способ сегодня уберечь автомобиль от угона — охранный комплекс, который не столько остановит, сколько отпугнет угонщика. К выбору стоит подойти осознанно и вдумчиво, четко расставив приоритеты: профессионалы, которые придут за конкретным автомобилем, вряд ли будут остановлены какими-то доступными средствами. Но ведь таких «спецов» — единицы, а большинство — временщики, которые ситуативно польстились на большой куш. И таких «деятелей» остановить можно.