Хорошо забытое старое: лучшее средство от угона родом из «девяностых»

Коллизии российского автомобильного рынка, где прямой импорт так и не ожил, а параллельный еще толком не проявил себя, приводят к дополнительной «нагрузке» на рынок вторичный: как самих машин, так и деталей к ним. Спрос на ремонт сейчас столь высок, что автосервисы «зашиваются», а разборки и магазины продают больше, чем имеют. Новых поставок все еще нет — параллельный импорт только набирает обороты и прокладывает маршруты. Следовательно, растет число угонов, львиная доля которых направлена именно на получение запасных частей. Казалось бы, раскошелься на страховку и спи спокойно. Только вот перевод от страховой компании проблему не решит — на полученные средства купить аналогичный автомобиль не получится. Что же делать?
Правильный ответ — защищай свое. Банкиры соврать не дадут: в любой кризис первым делом следует озаботиться сбережением, а не накоплением или приращением. Лучший способ сегодня уберечь автомобиль от угона — охранный комплекс, который не столько остановит, сколько отпугнет угонщика. К выбору стоит подойти осознанно и вдумчиво, четко расставив приоритеты: профессионалы, которые придут за конкретным автомобилем, вряд ли будут остановлены какими-то доступными средствами. Но ведь таких «спецов» — единицы, а большинство — временщики, которые ситуативно польстились на большой куш. И таких «деятелей» остановить можно.
Из плотно заставленного двора, где и легковушке развернуться непросто, увезти автомобиль эвакуатором технически невозможно. Будут пытаться угнать «своим ходом». Электронику обманут, дверь вскроют, тут много ума не надо, а в интернете есть тысячи подробных инструкций. Блокировку на коробку высверливают за 15 секунд. Путь открыт? А вот и нет.
Автомобильные воры, как и установщики, кстати, больше всего не любят механический блокиратор рулевого вала. Это устройство из девяностых достаточно тяжко вставить, крайне неудобно пользоваться, но еще сложнее взломать. Помимо физической силы и необходимых инструментов, от угонщика требуется ловкость и набор знаний, которым похвастается не каждый.
Основной принцип защиты популярного и массового автомобиля, которых на каждой парковке по 10 штук, это визуальное создание эффекта «проблемнее, чем у соседа». Как бы кощунственно это ни звучало, но предельно допустимая визуализация целого набора «противоугонок» — от берета ВДВ до списка охранных комплексов на стекле — должны заставить вора отказаться от угона конкретного авто в пользу другого. И тот самый блокиратор руля, который по самым скромным подсчетам отнимет 15 минут — наикратчайший путь к достижению поставленной задачи. А она проста — сохранить свой автомобиль.