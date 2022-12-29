Самые угоняемые иномарки в 2022 году

Фото: АвтоВзгляд
В эпоху тотального подорожания и дефицита комплектующих воры переключились на автомобили бюджетного класса. Самыми угоняемыми иномарками признаны модели корейского бренда Hyundai. Какие еще машины чаще всего похищают злоумышленники, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Согласно статистике автомобильных краж, которую приводят специалисты «АвтоСтрахование», самым популярным у преступников по итогам 2022 года стал кроссовер Hyundai Santa Fe. На эту модель пришлось 18% от общего числа угонов в России.

В столичном регионе у воришек востребованы автомобили среднего класса, а вот к премиальным моделям, некогда возглавляющим список самых угоняемых машин, злоумышленники заметно охладели.

В фаворите у бандитов кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson, а также седаны Hyundai Solaris и Sonata. Среди прочих авто в зоне риска находятся изделия корейской Kia и японской Toyota.

А еще на дорогах страны активизировались автоподставщики. Да так, что и страховщики, и представители МВД разводят руками.

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30 декабря 2022
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