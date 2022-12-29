Самые угоняемые иномарки в 2022 году

Согласно статистике автомобильных краж, которую приводят специалисты «АвтоСтрахование», самым популярным у преступников по итогам 2022 года стал кроссовер Hyundai Santa Fe. На эту модель пришлось 18% от общего числа угонов в России.

В столичном регионе у воришек востребованы автомобили среднего класса, а вот к премиальным моделям, некогда возглавляющим список самых угоняемых машин, злоумышленники заметно охладели.

В фаворите у бандитов кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson, а также седаны Hyundai Solaris и Sonata. Среди прочих авто в зоне риска находятся изделия корейской Kia и японской Toyota.

А еще на дорогах страны активизировались автоподставщики. Да так, что и страховщики, и представители МВД разводят руками.