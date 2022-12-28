Мертвый сезон: какие автомобили можно купить со скидкой вопреки всеобщему подорожанию

​Как говорится, сколько ниточке не виться, а конец будет всегда. Ладно — перегибаем: не конец, а временное затишье. Затишье перед бурей. Да-да, вы все правильно поняли: со следующего года цены вопреки поручению Путина контролировать повышение стоимости автопродукции вновь продолжат подниматься. А пока на рынке наступает мертвый сезон, который ожидаемо продлится до конца января. Именно в этот период дилеры, дабы хоть как-то прокормить себя любимых, начинают опускать прайсы на автомобили. Удивительно, но ярмарка случится и в этом сезоне. Да что там: уже случилась. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие машины можно купить с увесистыми скидками в условиях всеобщего подорожания.

Начать, пожалуй, стоит с «китайцев», о которых в 2022 году в России узнали даже те, кто раньше и слыхом не слыхивал о том, что в КНР умеют делать транспортные средства. Да, завалили нас своими поделками из Поднебесной — мама, не горюй! Хорошо, что хоть сейчас их изделия можно выудить в автосалонах дешевле, чем обычно. Так, на целых 400 000 рублей меньше получится выложить за пикап Great Wall Poer, на 200 000 — за Wingle 7. Куда серьезнее дисконт — целых 500 000 «деревянных» — окажется на рамный внедорожник Haval H9. Кроссоверы же Jolion позволят сэкономить до 130 000 рублей, а F7x — до 100 000. Что ж, спасибо и на этом.

По полмиллиона в укрепившейся российской валюте есть возможность сберечь, выбрав кроссовер Geely Coolray или одну из моделей Changan. Еще больше бонусов насыпают продавцы за покупку а-ля премиальных Exeed. Меньше — за Chery и FAW. Стоит добавить, что торговцы китайскими авто и без того реализуют продукцию с минимальными накрутками. В отличие от продавцов европейского премиума и популярных моделей японских марок.