Кто и зачем запугивает российских автомобилистов фейковыми угонами

Пожалуй, ни один из крупнейших российских страховщиков в последние годы не отказывает себе в удовольствии регулярно публиковать данные об угонах автомобилей своих клиентов.

Страховые не только регулярно публикуют свои рейтинги моделей по степени угоняемости, но и столь же регулярно плачутся на тему роста убытков из-за деятельности криминалитета. А в последнее время — так просто закошмарили автовладельцев диким ростом автокраж.

Как правило, подобные материалы для СМИ сводятся к рассказам о росте такого рода криминальных проявлений в статистике отдельно взятой компании. Поразительно, но МВД в то же время констатирует снижение автомобильных краж в стране на десятки процентов ежегодно.