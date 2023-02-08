Кто и зачем запугивает российских автомобилистов фейковыми угонами

фото АвтоВзгляд
Страховые компании регулярно распространяют в СМИ сообщения об очередной волне роста автомобильных краж. При том, что МВД уже который год подряд фиксирует их снижение. Портал «АвтоВзгляд» нашел возможную причину разночтений.
Портал «АвтоВзгляд»

Пожалуй, ни один из крупнейших российских страховщиков в последние годы не отказывает себе в удовольствии регулярно публиковать данные об угонах автомобилей своих клиентов.

Страховые не только регулярно публикуют свои рейтинги моделей по степени угоняемости, но и столь же регулярно плачутся на тему роста убытков из-за деятельности криминалитета. А в последнее время — так просто закошмарили автовладельцев диким ростом автокраж.

Как правило, подобные материалы для СМИ сводятся к рассказам о росте такого рода криминальных проявлений в статистике отдельно взятой компании. Поразительно, но МВД в то же время констатирует снижение автомобильных краж в стране на десятки процентов ежегодно.

В частности, полицейские утверждают, что и в прошлом году число угонов и краж автомобилей в России снизилось! Суммарно — больше чем на 13% по сравнению с 2021-ым. Стражи порядка подсчитали, что в 2022-ом у автовладельцев увели около 22 000 машин. То есть мы достигли рекордно низкого числа угнанного автотранспорта аж за последние 20 лет!

Напомним, что самым печальным в этом смысле был 2004 год: тогда автоворы «свинтили» аж 125 000 машин. Так кому же верить: страховщикам или силовикам? Ответ на вопрос «кто и зачем тут врет» вы найдете в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.

страхование, страховые выплаты, полис страхования, угон, угоны, защита от угона, ГИБДД, автоуголовка, уголовный кодекс
8 февраля 2023
42