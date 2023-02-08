Кто и зачем запугивает российских автомобилистов фейковыми угонами

Пожалуй, ни один из крупнейших российских страховщиков в последние годы не отказывает себе в удовольствии регулярно публиковать данные об угонах автомобилей своих клиентов.
Страховые не только регулярно публикуют свои рейтинги моделей по степени угоняемости, но и столь же регулярно плачутся на тему роста убытков из-за деятельности криминалитета. А в последнее время — так просто закошмарили автовладельцев диким ростом автокраж.
Как правило, подобные материалы для СМИ сводятся к рассказам о росте такого рода криминальных проявлений в статистике отдельно взятой компании. Поразительно, но МВД в то же время констатирует снижение автомобильных краж в стране на десятки процентов ежегодно.
В частности, полицейские утверждают, что и в прошлом году число угонов и краж автомобилей в России снизилось! Суммарно — больше чем на 13% по сравнению с 2021-ым. Стражи порядка подсчитали, что в 2022-ом у автовладельцев увели около 22 000 машин. То есть мы достигли рекордно низкого числа угнанного автотранспорта аж за последние 20 лет!
Напомним, что самым печальным в этом смысле был 2004 год: тогда автоворы «свинтили» аж 125 000 машин. Так кому же верить: страховщикам или силовикам? Ответ на вопрос «кто и зачем тут врет» вы найдете в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.