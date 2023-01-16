Как страховщики вынуждают многих водителей ездить без ОСАГО

Центробанк «по запросам широких масс тружеников страховой отрасли» регулярно позволяет им продавать ОСАГО по все более высоким ценам. Если кто не знает, этот процесс у нас почему-то называют «расширением тарифного коридора». Говорящие головы лоббистов российского страхового бизнеса рассказывают нам, что благодаря этому нормальные водители платят за ОСАГО меньше, а аварийщики больше. Схема выглядит красиво и изящно. Но только пока не присмотришься к деталям. Дьявол в данном случае кроется в стоимости полиса для начинающего водителя со стажем менее трех лет. Для него при расчете цены полиса действует повышающий коэффициент — 1,8.
Очень часто юный драйвер пытается застраховать первую собственную машину — древнюю развалюху. Какую-нибудь «отрыжку» отечественного автопрома. Или 30-летнюю «праворульку». Что-то в бюджете 50 000—100 000 рублей. Вот типичная ситуация: юноше лет 20, стаж вождение — нулевой, в руках СТС на что-то вроде LADA «Приора» или какой-нибудь древний VW Polo. В областях и республиках, где действует не особо высокий «территориальный коэффициент» расчета стоимости ОСАГО, такому автовладельцу страховщик «выкатит» полис на уровне более 30 000 рублей. А в Москве или Воронеже точно такой же договор может обойтись уже в 40 000 рублей. Почти что цена страхуемого автомобиля!
Примерно так же дела обстоят и с водителями-аварийщиками. Издание АСН в своей недавней публикации приводило в качестве примера случай с одним из питерских автовладельцев с шоферским стажем в один год. В собственности у него находится VW Passat с мотором 1,8 л мощностью 170 л. с. — машина из начала 2000 годов. У парня на счету уже два ДТП. Так вот, в августе 2022 года ему готовы были продать полис ОСАГО за 98 000 рублей — уже неплохая такая сумма! А буквально через месяц, после очередного «расширения тарифного коридора» Центробанком, тот же самый полис ему предложили купить уже за 123 000 рублей.
Для справки: такой Passat вполне можно приобрести, имея в кармане 300 000—350 000 рублей. А потом отдать почти половину стоимости машины просто за обязательную страховку! Напомним, что сейчас все страховщики всеми силами и неправдами стараются не чинить автомобили пострадавших клиентов, а выплачивать компенсацию по ОСАГО деньгами. Что дает им возможность экономить около 50% на выплатах пострадавшим — используя лазейку с «износом» т/с. Не даром ведь при подорожавших за 2022 год в разы запчастях страховые компании отчитались о выплатах потерпевшим на уровне «дешевого» 2021 года.
То есть нашему молодому водителю страховщики предлагают покупать ОСАГО практически по цене машины, а в случае чего наш герой получит в рамках этой системы (как пострадавший) не деньги, а «слезы». Которых явно не хватит на ремонт подбитой «ласточки». И возникает у юного водителя резонный вопрос: а зачем мне вообще все это ОСАГО? Чтобы просто отдать кучу денег каким-то незнакомым дядькам? Да к черту этот ваш полис, буду ездить без него, — решит он. А что еще ему остается: поставить авто на прикол и ждать, пока его «правам» исполнится хотя бы за 3 года и благодаря этому страховка хоть чуть-чуть подешевеет?
Нет, все понятно: тот кто более опасен на дороге, должен и платить за свой риск больше. Но у нас получается, что человек (начинающий драйвер) покупает полис ОСАГО практически по цене страховки «каско». А за эти деньги получает, фактически, одно лишь отсутствие претензий со стороны патрульных ГИБДД. Неужели кто-то действительно считает, что такая конструкция может эффективно функционировать?