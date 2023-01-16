Как страховщики вынуждают многих водителей ездить без ОСАГО

Центробанк «по запросам широких масс тружеников страховой отрасли» регулярно позволяет им продавать ОСАГО по все более высоким ценам. Если кто не знает, этот процесс у нас почему-то называют «расширением тарифного коридора». Говорящие головы лоббистов российского страхового бизнеса рассказывают нам, что благодаря этому нормальные водители платят за ОСАГО меньше, а аварийщики больше. Схема выглядит красиво и изящно. Но только пока не присмотришься к деталям. Дьявол в данном случае кроется в стоимости полиса для начинающего водителя со стажем менее трех лет. Для него при расчете цены полиса действует повышающий коэффициент — 1,8.

Очень часто юный драйвер пытается застраховать первую собственную машину — древнюю развалюху. Какую-нибудь «отрыжку» отечественного автопрома. Или 30-летнюю «праворульку». Что-то в бюджете 50 000—100 000 рублей. Вот типичная ситуация: юноше лет 20, стаж вождение — нулевой, в руках СТС на что-то вроде LADA «Приора» или какой-нибудь древний VW Polo. В областях и республиках, где действует не особо высокий «территориальный коэффициент» расчета стоимости ОСАГО, такому автовладельцу страховщик «выкатит» полис на уровне более 30 000 рублей. А в Москве или Воронеже точно такой же договор может обойтись уже в 40 000 рублей. Почти что цена страхуемого автомобиля!