Не верь страховщику: в России почти перестали угонять автомобили

Согласно данным аналитиков НКР за 2022 год, число угонов и краж автомобилей в России снизилось на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. За прошлый год было угнано менее 22 500 ТС: рекордно низкий показатель за последние 20 лет. А минимальный месячный уровень угонов — 1267 случаев — зарегистрирован в декабре 2022-го. При этом полиция продемонстрировала рекордную раскрываемость такого вида преступлений — 68%. Для справки напомним, что рекорд по угонам в России был установлен в 2004 году. Тогда у владельцев увели 125 000 авто. А раскрываемость находилась на уровне 33%.

НКР ожидает продолжения тренда на снижение числа угонов и в 2023 году. Аналитики утверждают, что случаев незаконного завладения чужой машиной станет еще на 11% меньше — не более 20 000 за 12 месяцев текущего года.

Среди причин этого называют несколько факторов. В первую очередь — многочисленные камеры ГИБДД на дорогах страны, чей парк постоянно растет. С их помощью удается быстрее раскрывать преступления. Кроме того, они воздействуют на потенциальных угонщиков в профилактическом смысле. Заметим, что за прошедший год число рубежей автоматического полицейского контроля заметно выросло. Так, в мае 2022 года ГИБДД рапортовала в общей сложности о 23 400 передвижных и стационарных камер в своем распоряжении.