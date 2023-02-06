Не верь страховщику: в России почти перестали угонять автомобили

Согласно данным аналитиков НКР за 2022 год, число угонов и краж автомобилей в России снизилось на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. За прошлый год было угнано менее 22 500 ТС: рекордно низкий показатель за последние 20 лет. А минимальный месячный уровень угонов — 1267 случаев — зарегистрирован в декабре 2022-го. При этом полиция продемонстрировала рекордную раскрываемость такого вида преступлений — 68%. Для справки напомним, что рекорд по угонам в России был установлен в 2004 году. Тогда у владельцев увели 125 000 авто. А раскрываемость находилась на уровне 33%.
НКР ожидает продолжения тренда на снижение числа угонов и в 2023 году. Аналитики утверждают, что случаев незаконного завладения чужой машиной станет еще на 11% меньше — не более 20 000 за 12 месяцев текущего года.
Среди причин этого называют несколько факторов. В первую очередь — многочисленные камеры ГИБДД на дорогах страны, чей парк постоянно растет. С их помощью удается быстрее раскрывать преступления. Кроме того, они воздействуют на потенциальных угонщиков в профилактическом смысле. Заметим, что за прошедший год число рубежей автоматического полицейского контроля заметно выросло. Так, в мае 2022 года ГИБДД рапортовала в общей сложности о 23 400 передвижных и стационарных камер в своем распоряжении.
А к нынешнему февралю в официальном реестре точек их расположения насчитывалось уже порядка 44 000 позиций. При этом уникальных координат размещения рубежей контроля стало почти 35 000. Таким образом можно констатировать, что число полицейских камер в России за последний год подскочило, по самым скромным подсчетам, как минимум на 30%.
При этом ограничения из-за пандемии COVID−19, а затем и события февраля 2022 года радикально усложнили преступникам процесс сбыта краденых авто. Закрытие либо усиление контроля на границах аннулировали многие международные каналы продаж краденого автотранспорта за рубеж. Иначе говоря, повышенные сложности реализации угнанных авто не могли не снизить масштабы этого «бизнеса». Легализацию относительно новых ворованных ТС сильно осложнило введение в оборот электронного ПТС. Его подделка делает практически гарантированным последующее разоблачение коррумпированного полицейского и его сообщников-угонщиков.
Представители НКР особо отмечают, что прогнозировавшийся на 2022 год многими экспертами рост автоугонов (из-за ухода из России автобрендов и подорожания запчастей) так и не был отмечен. Возможно это связано с высокой эффективностью борьбы полиции с бандами криминальных авторазборщиков.
Таким образом, при сохранении существующей тенденции на снижение автомобильных краж в России, в ближайшем будущем приобретение автомобильной сигнализации превратится в пустую трату денег. Что приведет в фактическому вымиранию некогда процветавшей «гильдии» мастеров установки охранных комплексов на автотранспорт.