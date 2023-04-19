Деньги на ветер: страховщики нашли способ не платить за угон-ущерб после аварии

фото globallookpress.com
Дикая для нормального человека логика жадных страховщиков нашла, как ни странно, поддержку даже в Верховном Суде. Портал «АвтоВзгляд» наткнулся на случай наглого «кидалова по закону» автовладельца со стороны страховой компании, который может стать всеобщей практикой дельцов от страхового бизнеса.
Максим Строкер

Происшествие, последствия которого стали в конце концов предметом судебного разбирательства, имело место в Сочи еще в январе 2021-го. Mersedes-Benz V 220 D 4МАТIС 2019 года выпуска, принадлежащий ООО «Недвижимость−2014», был застрахован в крупной федеральной страховой компаний по КАСКО — по рискам «повреждение» и «хищение». Вечером 25 января 2021-го водитель компании оставил машину на автомойке с наказом вычистить ее к утру. Пара мойщиков выпили и поехали на V-классе клиента «за добавкой».

По дороге машину они разбили и сбежали с места аварии. Потом их, конечно, нашли и даже осудили по уголовной статье за угон без цели хищения. Соответственно, т/с в поврежденном виде полиция вернула владельцам. А те обратились за страховым возмещением в размере 4,5 млн. рублей, но получила отказ.

Страховщик мотивировал его тем, что авто вернулось к собственнику, следовательно — хищения фактически нет. А поскольку угонщики не были вписаны в полис, были пьяны и скрылись с места аварии, то и за повреждения машины страховая платить не стала. ООО «Недвижимость−2014» пошло в суд, логично полагая, что автомобиль получил повреждения в результате «противоправных действий третьих лиц».

фото АвтоВзгляд

Но даже в Верховном Суде компания-владелец машины не нашла поддержки. Суды всех инстанций решили, что страховые случаи «ДТП» и «противоправные действия третьих лиц» — разные. Судьи сочли: несмотря даже на то, что угонщики причинили вред автомобилю именно в результате ДТП, «противоправные действия третьих лиц» основанием для выплаты в данном случае быть не может.

Но и причин для страховщика оплатить ремонт повреждений авто просто на основании факта ДТП суды также не обнаружили. При этом они указали, что виновник аварии (угонщик то есть) скрылся с места происшествия. А поскольку такое его поведение противоречит правилам КАСКО страховой компании, то и возмещение ущерба в этом случае не положено. Получается, что страховку владелец машин мог бы получить либо в случае ее угона, что называется, «с концами», либо если ее кто-то разбил на стоянке. Иначе — никак.

С точки зрения логики ситуация выглядит бредово. Но она лишний раз доказывает: даже самая уважаемая и крупная страховая компания для своего клиента не «друг-товарищ-брат», а что-то вроде уличного жулика-наперсточника, который только и ждет удобного момента чтобы «кинуть на деньги».

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19 апреля 2023
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