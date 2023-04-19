Деньги на ветер: страховщики нашли способ не платить за угон-ущерб после аварии

Происшествие, последствия которого стали в конце концов предметом судебного разбирательства, имело место в Сочи еще в январе 2021-го. Mersedes-Benz V 220 D 4МАТIС 2019 года выпуска, принадлежащий ООО «Недвижимость−2014», был застрахован в крупной федеральной страховой компаний по КАСКО — по рискам «повреждение» и «хищение». Вечером 25 января 2021-го водитель компании оставил машину на автомойке с наказом вычистить ее к утру. Пара мойщиков выпили и поехали на V-классе клиента «за добавкой».
По дороге машину они разбили и сбежали с места аварии. Потом их, конечно, нашли и даже осудили по уголовной статье за угон без цели хищения. Соответственно, т/с в поврежденном виде полиция вернула владельцам. А те обратились за страховым возмещением в размере 4,5 млн. рублей, но получила отказ.
Страховщик мотивировал его тем, что авто вернулось к собственнику, следовательно — хищения фактически нет. А поскольку угонщики не были вписаны в полис, были пьяны и скрылись с места аварии, то и за повреждения машины страховая платить не стала. ООО «Недвижимость−2014» пошло в суд, логично полагая, что автомобиль получил повреждения в результате «противоправных действий третьих лиц».
Но даже в Верховном Суде компания-владелец машины не нашла поддержки. Суды всех инстанций решили, что страховые случаи «ДТП» и «противоправные действия третьих лиц» — разные. Судьи сочли: несмотря даже на то, что угонщики причинили вред автомобилю именно в результате ДТП, «противоправные действия третьих лиц» основанием для выплаты в данном случае быть не может.
Но и причин для страховщика оплатить ремонт повреждений авто просто на основании факта ДТП суды также не обнаружили. При этом они указали, что виновник аварии (угонщик то есть) скрылся с места происшествия. А поскольку такое его поведение противоречит правилам КАСКО страховой компании, то и возмещение ущерба в этом случае не положено. Получается, что страховку владелец машин мог бы получить либо в случае ее угона, что называется, «с концами», либо если ее кто-то разбил на стоянке. Иначе — никак.
С точки зрения логики ситуация выглядит бредово. Но она лишний раз доказывает: даже самая уважаемая и крупная страховая компания для своего клиента не «друг-товарищ-брат», а что-то вроде уличного жулика-наперсточника, который только и ждет удобного момента чтобы «кинуть на деньги».