Деньги на ветер: страховщики нашли способ не платить за угон-ущерб после аварии

Происшествие, последствия которого стали в конце концов предметом судебного разбирательства, имело место в Сочи еще в январе 2021-го. Mersedes-Benz V 220 D 4МАТIС 2019 года выпуска, принадлежащий ООО «Недвижимость−2014», был застрахован в крупной федеральной страховой компаний по КАСКО — по рискам «повреждение» и «хищение». Вечером 25 января 2021-го водитель компании оставил машину на автомойке с наказом вычистить ее к утру. Пара мойщиков выпили и поехали на V-классе клиента «за добавкой».

По дороге машину они разбили и сбежали с места аварии. Потом их, конечно, нашли и даже осудили по уголовной статье за угон без цели хищения. Соответственно, т/с в поврежденном виде полиция вернула владельцам. А те обратились за страховым возмещением в размере 4,5 млн. рублей, но получила отказ.

Страховщик мотивировал его тем, что авто вернулось к собственнику, следовательно — хищения фактически нет. А поскольку угонщики не были вписаны в полис, были пьяны и скрылись с места аварии, то и за повреждения машины страховая платить не стала. ООО «Недвижимость−2014» пошло в суд, логично полагая, что автомобиль получил повреждения в результате «противоправных действий третьих лиц».