Амбарный засов: зачем аферисты стали вешать на ручки автомобилей навесные замки

Картина маслом: вы подходите к своему «железному коню», а не водительской дверной ручке висит... самый настоящий амбарный замок. А под щеткой стеклоочистителя «лобовухи» красуется записка с номером телефона. Уже догадались, что последует после звонка на указанные цифры? С новым видом мошенничества познакомился портал «АвтоВзгляд».

В различных регионах страны, включая самый что ни на есть «дорогостоящий» столичный, активизировались вымогатели, придумавшие весьма изощренный метод мошенничества в отношении автомобилистов. К слову, подобные аферы злоумышленники уже проворачивали несколько лет назад. Видимо, усугубившийся кризис вновь вынудил преступников прибегнуть к проверенным способам отъема денег у водителей. Не зря же ведь говорят, что все новое — это хорошо забытое старое.

Схема «разводки» заключается в следующем: водитель, увидевший на ручке двери своего автомобиля висящий замок, недоумевая набирает по указанному в «маляве» телефонному номеру, где ему без стеснения заявляют о необходимости пополнить счет на определенную сумму. Как правило, речь идет о незначительных 2-3 тысячах рублей, в более редких случаях — 5000. Вероятно, прайс мошенники формируют, исходя из ценников на саму машину.

Так вот: если «клиент» клюнул и перевел деньги на указанный мобильный номер или онлайн-кошелек, ему сбрасывают точку, где можно забрать заветный ключик от пресловутого замка. Если же нет, то продолжат угрожать, пугая тем, что подобные «аксессуары» могут появиться на всех дверях и даже колесах.

Фото globallookpress.com

Понятное дело, что в движении навесной замок исцарапает лакокрасочное покрытие кузова и повредит саму ручку, а про испорченные колесные диски думать и вовсе страшно. Однако это не повод идти на контакт с вымогателями, провоцируя их на дальнейшие преступные деяния.

Лучше всего обратиться в полицию и при содействии сотрудников провести «контрольную закупку» необходимого вам ключа. Правда, надеяться на успех и оперативную реакцию стражей порядка, увы, не стоит.

Тем более, что мошенники для связи с потерпевшими применяют так называемые симки-однодневки, не зарегистрированные на конкретных лиц, а также используют подставные номера, сменные IP-адреса и VPN-сервисы. Мы уже не говорим про переадресацию и SIM зарубежных стран. Чаще всего, кстати, из Таджикистана, Узбекистана, Армении и Грузии.

О чем, собственно, самим правоохранителям давным-давно известно. А вот поймать таких нарушителей довольно сложно. Да и неинтересно. Как минимум, ввиду столь незначительных сумм ущерба.

Фото globallookpress.com

Однако взбудоражить полицейских будет совсем нелишним. Чем чаще к ним обращаются потерпевшие, тем больше процессуальных действий придется совершать представителям МВД. А их «шевеления» так или иначе умерят пыл злоумышленников. Что же до самой беды, то решить ее поможет ключ от аналогичного замка, который зачастую подходит к своим аналогам.

Фото и обращение в соответствующий магазин — в помощь. А если и нет, то железяку удалят в любом техническом центре путем «болгарки» и могучего русского словца. Причем возьмут за устранение «допоборудования» гораздо меньшую сумму, чем того требуют «разводилы». Единственное — не забудьте обмотать замок скотчем или изолентой, дабы по пути в автосервис он не повредил ни ручку, ни кузов.