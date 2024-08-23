Оформить ДТП по европротоколу станет немного проще

Почему россияне не оформляют мелкие аварии посредством европротокола? Одни опасаются, что сделают что-то неправильно, из-за чего впоследствии лишатся положенной компенсации, у вторых есть полис КАСКО, а третьи просто не знают, как это работает. И чтобы помочь последним, на бланках извещения о ДТП решили печатать QR-коды.

О том, что на бланках появятся QR-коды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк России. Отсканировав его, водитель попадет прямиком в «Госуслуги», где найдет подробную инструкцию по оформлению аварии с помощью европротокола (то есть без участия сотрудников ГАИ).

— Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября, — сказано в заявлении Центробанка.

Напомним, что для оформления аварии по европротоколу должен быть соблюден ряд условий: в ДТП попало два (не больше и не меньше) автомобиля, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, в происшествии пострадало только «железо» и у участников нет разногласий относительно обстоятельств случившегося.

Размер компенсации в случае с европротоколом может достигать 100 000 рублей (если ДТП не оформлено в мобильных приложениях или у водителей есть разногласия) или 400 000 рублей (авария оформлена в сервисах «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» или «ДТП.Европротокол» и у участников нет разногласий).

Добавим также, что по данным Научного центра безопасности дорожного движения, число аварий, оформленных по европротоколу, снижается в России второй год подряд. Эксперты связывают эту тенденцию с резким ростом стоимости автомобилей, запчастей и услуг автосервисов.