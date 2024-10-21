Российским автомобилистам хотят разрешить по-новому оформлять ДТП

Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. Согласно документу, водителям разрешат составлять извещение об аварии через официальный сайт страховщиков, либо через мобильное приложение. Допускается использование систем профессионального объединения страховщиков по форме, утвержденной ЦБ. Доступ к таким ресурсам может быть реализован через ЕСИА — единую систему идентификации и аутентификации.

Если обеспечить страховщикам возможность подключения своих информационных систем к ЕСИА, это расширит возможности онлайн-оформления извещения о ДТП. Причастные к ним водители смогут чаще разбираться в ситуации самостоятельно, не вызывая на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции, пишет «Интерфакс».

Если закон об этом будет принят, он обретет законную силу со дня официального опубликования. Документ (№746282-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас российские автомобилисты тоже могут составлять извещение о ДТП в электронном виде. Это реализовано через портал госуслуг.

В конце лета мы писали, что оформлять ДТП по европротоколу станет немного проще. На бланках извещения решили печатать специальные QR-коды.