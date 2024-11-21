Электрокары Tesla признали самыми смертоносными машинами

Фатальных аварий с участием автомобилей Tesla оказалось непропорционально много — их зафиксировано в два раза больше, чем в среднем происходит в Соединенных Штатах. Об этом гласит тамошняя официальная правительственная статистика смертности в ДТП. В топ-лист самых опасных автомобилей включили кроссовер «Теслы» под названием Model Y.

Как сообщает портал Motor.ru, речь идет об авариях со смертельных исходом, которые произошли с 2017 по 2022 год с участием современных машин 2018-2022-го модельного года. В среднем в США вероятность фатального ДТП при эти условиях составила 2,8 на миллиард машино-километров. На долю бренда Tesla пришелся максимальный показатель — 5,6. Второе место заняла марка Kia, третье — Buick. В их случае речь идет о показателях 5,5 и 4,8 соответственно.

В десятку машин с наибольшим количеством смертельных случаев попала Tesla Model Y, хотя у нее внушительный набор водительских ассистентов. Кроме того, эта «электричка» удостоилась награды «Top Safety Pick +» от страхового института IIHS.

Возможно, Model Y вкллючили в антирейтинг из-за автопилота. Водители полагаются на него слишком часто, но даже умная и хорошо настроенная система способна подкинуть неприятный сюрприз в самый неожиданный момент. Кроме того, автомобилисты, скорее всего, оказываются не готовы к динамике, которую без преувеличения можно назвать головоломной.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у Tesla — главного электрокара современности — обнаружили очередной недостаток. Поиск проблем электромобилей превращается в хобби по всему миру.