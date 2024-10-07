Опять Tesla: у главного электрокара современности нашли очередной недостаток

Упоение электрическим двигателем с батарейкой, которые должны были заменить богомерзкий, пачкающий экологию и карму ДВС, постепенно спадает, оголяя гротескные проблемы, что принесет такой автомобиль своему владельцу. Все больше и больше недоработок и «косяков» «безгрешной» некогда технологии попадает на всеобщее обозрение. Вот и очередная новость для любителей «электричек» подъехала. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Намедни Илон Маск прочел очередную мантру о переходе на электротягу, в который уже раз пытаясь сдвинуть с места буксующие продажи Tesla.

Бизнес — он такой: чуть зазевался, а тут уже и китайцы разложили свои лотки. Высказывания «капитана Америка» стоит рассматривать через призму грустнейших новостей, приходящих из штатов, затронутых ураганом «Хелен».

Непогода крепко прогулялась по Америке, не только наломав дров, но и знатно подтопив непотопляемую демократию. И вода подняла на поверхность очередную, ранее не афишируемую, но весьма и весьма неприятную особенность электромобилей. Оказывается, что чудо инженерной мысли и кульминация автомобилестроения в одном стакане, имеет свойство превращаться в факел, будучи даже незначительно подтопленным.

Так, в тех локациях США, где отбушивал свое ураган, начали появляться фото- и видеосвидетельства о самовозгорании американских «электричек». Причем, вспыхнули машины сильно и безапелляционно: после — только на «цветмет». Казалось бы, а нам-то что? Наша — с краю, а «Хелен» — это «Елена» по-нашему. Но выводы кое-какие сделать все же стоит.

Фото us.cnn.com

Электромобили у нас чаще всего покупают в крупных городах: ну не приживается инновация на селе. А где запарковать свою драгоценность в каменных джунглях, где в стремлении быть прекрасными и современными, посносили все плоскостные парковки? Правильный ответ — подземный паркинг под новостройкой.

Сколько в этом году таких паркингов затопило, причем не слегка, на испуг, а прямо под самую крышу — одному градоначальнику доподлинно известно, но их было немало. Климат меняется, число сильных дождей, как и новостроек, в крупных городах будет расти. Но парковать там свою «электричку», как выясняется, не стоит. Перед соседями потом краснеть придется, да и ущерб им возмещать...