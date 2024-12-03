Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Подсчеты провели аналитики страхового дома ВСК. По брендам в тройку лидеров по угонам, помимо нашей «Лады», попали Lexus, а также Hyundai и Kia. В случае японской марки это 8,5% происшествий, у «корейцев» — по 6%. В свою очередь Mitsubishi и Toyota, BMW и Volkswagen получили по 2,8%.
Если говорить о моделях, в этом плане в топ-листе угонщиков оказались бюджетная LADA Granta и флагманская LADA Vesta — 28 и 37% случаев соответственно. По словам экспертов, чаще всего от таких преступлений страдали корпоративные автопарки. Речь идет о 77% в 2024 году.
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