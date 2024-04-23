Пискнуть не успеет: почему дачники находятся в особой зоне риска по угонам машин

На своих родимых шести сотках многие наши сограждане чувствуют себя как у Христа за пазухой. А между тем, с приходом «сезона шашлыков» полицейские фиксируют резкий рост автоугонов именно с приусадебных участков. От автоворов не спасают ни высокие заборы, ни бдительные соседи. Да и как может быть иначе, если дачники своей излишней уверенностью в безопасности собственноручно помогают злоумышленникам в их криминальном деле. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких правил необходимо придерживаться владельцам фазенд, чтобы не стать жертвой угонщиков.

Прежде, чем отправиться на дело, автоворы внимательно изучают дачный поселок: в первую очередь смотрят, есть ли на въезде сторож и шлагбаум, куда ведут проезды, где тупики и в какую сторону бежать, если что-то пойдет не по плану. Кстати, именно отсутствие охраны на КПП делает садовое товарищество наиболее привлекательным для преступников. А вот наличие шлагбаумов отнюдь не пугает их, поскольку подобные устройства довольно легко выводятся из строя за несколько часов до начала «охоты».

ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

Один из наиболее излюбленных приемчиков, к которому прибегают злоумышленники: это так называемый угон от ворот. Ведь далеко не у всех домовладельцев заезд на участок осуществляется через откатные «дверцы», управляемые с пульта. А чтобы открыть классическую «распашонку», рулевому необходимо выйти из машины, открыть калитку и уже изнутри отпереть створки ворот.

И зачастую водители, покинув автомобиль, не просто оставляют ключи в замке зажигания, а даже не глушат мотор! Вот этим-то и пользуются воришки, подкарауливающие свою жертву — стоит только бедолаге переступить порог калитки, потеряв из виду автомобиль, как в него моментально запрыгивает преступник и дает по газам.

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Конечно, если в машине на время открывания ворот кто-то остался, то риск такого вида угона сводится к нулю. Хотя, как мы знаем из собственного опыта, после пятничных пробок по дороге на дачу редко кто из родни засиживается в авто и ждет заезда на территорию участка. А потому просто возьмите за правило: вышли из автомобиля даже на полминутки — заглушите его и ключи в карман. А еще лучше — замкните двери.

«ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»

Но даже заехав на участок и закрыв за собой калитку и врата, автомобилисту не стоит терять бдительность. Ну кто из нас не оставлял «тачку» с настежь распахнутыми дверьми и окнами на собственном огороде, а сам, тем временем, пропадал в доме или сарае? Да, согласны, средь бела дня вор едва ли рискнет угонять авто, но прихватить из салона что-нибудь ценное или забрать ключи от авто — запросто.

И если вам до конца дня ехать никуда не приспичит, то пропажу ключей вы обнаружите не сразу, подумав, что где-то дома их положили, дескать, найдутся. Однако уже ночью, когда все улягутся спать, «крадун» вернется, чтобы завершить свое грязное дело.

https://globallookpress.com/

Без лишнего шума и пыли открыть ворота ему не составит труда, поскольку редко кто навешивает амбарный замок изнутри распашных ворот. Обычно воткнули штыри от каждой створки в землю, накинули щеколду — и на этом все. А между тем, хороший навесной замок, на который будут закрыты ворота в ночное время, станет дополнительным препятствием для угонщика и, вполне возможно, он откажется от своих планов, да найдет более легкую добычу по соседству.

В этой связи, рекомендуем не оставлять автомобиль открытым даже на своем обнесенном трехметровым забором участке, и уж тем паче не оставлять в салоне ключи от зажигания. А на ночь обязательно закрывать распашные ворота на хороший навесной замок.

СИМ-СИМ, ОТКРОЙСЯ!

А вот зажиточным дачникам, не поскупившимся на установку откатных ворот, защититься от угона будет несколько сложнее, поскольку конструкция «двери для авто» не подразумевает возможность навесить замок. Открыть же «откатнушки» — проще пареной репы: на случай отключения электричества на моторе с редуктором предусмотрена система аварийного открывания воротом.

Да, чтобы перевести устройство в режим ручного привода, надо открыть замок и потянуть на себя специальный механический переключать. Однако замочек этот, вы удивитесь, бутафорский: вскрыть его за две секунды можно буквально ржавым гвоздем.

Фото globallookpress.com

Специалисты по защите автомобилей от угонов советуют ставить на сигнализацию свой транспорт даже на даче. А еще рекомендуют оснастить парковочную зону освещением с датчиками движения, дабы включающийся свет был своего рода раздражителем для злоумышленников.

Хотя тут же делают оговорку, что украсть автомобиль с приусадебного участка гораздо проще, чем с парковки торгового центра или со двора многоквартирного дома, поскольку на огороженном забором участке вообще нет случайных свидетелей и полицейских патрулей. А значит ковыряться с противоугонками, не озираясь по сторонам, можно хоть всю ночь напролет.

ДАЖЕ ПИКНУТЬ НЕ УСПЕЕТ

Наверняка возник вопрос, а как воришки проникнут на участок, ведь перелезающих через забор людей могут заметить соседи. На самом деле, у процентов 80 дачников заборы сделаны из профлиста. Вооружившись шуруповертом с биткой нужного размера, грабители откручивают 6-8 саморезов, которыми прикреплен профлист, и проникают на участок.

...Один мой хороший знакомый, всю жизнь профессионально занимающийся установкой сигнализаций и средств защиты от угона, после того как у него с подмосковной фазенды увели автомобиль, сказал, что самая надежная защита машины от угона — полис КАСКО, потому как даже навороченная «охранка» последнего поколения, как оказалось, нейтрализуется умельцами из криминального мира за считанные минуты. Да так, что та даже пикнуть не успевает.