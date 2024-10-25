Неубиваемые: пригодны ли для езды подержанные авто стоимостью до 50 000 рублей

Объявления о продаже автомобилей, предложенных меньше, чем за 50 000 рублей, всегда настораживают. И многие водители их даже не просматривают, понимая, что придется потратить немало усилий и денежных средств, чтобы довести такую машину до ума. Тем не менее супербюджетные легковушки не только продаются, но и покупаются. Кем? Что и, главное, зачем сегодня можно взять за смешные по нынешним меркам цены? Ответы на эти и другие вопросы — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

В ценовой категории «до 50 000 рублей» на вторичном рынке сегодня представлены разные марки автомобилей — как отечественные ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, «Москвич», так и иностранные Toyota, Nissan, Honda, Kia и другие. Удобно, что продавцы сразу прописывают, на ходу ли машина, в каком состоянии продается и возможно ли вернуть ее в строй при грамотном подходе.

Так, например, за 35 000 рублей предлагают «Оку» (ВАЗ-1111) 1999 года выпуска. Собственник уверяет, что автомобиль на ходу и не требует дополнительных вложений. Другой вариант — ВАЗ-2114 2008 года. Продают за 50 000 рублей под ремонт: у машины стучит мотор и вылетает первая скорость коробки передач.

— В прошлом году приобрел ВАЗ-2109 2000 года выпуска, потому что получил «права» и не хотел, чтобы они пылились без дела. 50 000 рублей насобирал благодаря повышенной стипендии, и вот у меня появилась первая машина. Пришлось, правда, повозиться с электрикой, карбюратор настроить, со второй и третьей передачами разобраться. А вообще, мне повезло: в автомобиле была магнитола, гранаты хозяин новые установил, салон в целом оказался в хорошем состоянии, — рассказывает студент третьего курса НИ Томского государственного университета.

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В обозначенном ценовом сегменте предлагают также битые автомобили на запчасти — как в целом виде, так и по отдельным деталям. В том числе без двигателя, коробки передач и сцепления. Но даже среди таких объявлений можно найти варианты, подлежащие ремонту. Например, праворульная Honda Partner 2001 года выпуска за 49 000 рублей без ограничений и с возможностью торга.

Разумеется, на вторичке можно отыскать и множество «Москвичей». Скажем, легендарный Москвич 400-й серии 1962 года выпуска продают под восстановление за 45 000 рублей. Он на полном ходу, не битый. А вот Москвич-2140 1985 года и вовсе можно купить за 37 000 рублей. Судя объявлению, у этой машины заменено крыло, она передвигается самостоятельно, документы имеются. Правда, нужно будет приобрести новый аккумулятор.

За 35 000 рублей предлагают праворульный Ford Festiva 1992 года выпуска. Автомобиль слегка битый, крыша перешита в более плотный материал. Установлен мотор Mazda demio 1.3 инжектор, сиденья складываются в ровный пол, есть кондиционер, стеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, центральный замок. Помимо самой машины, нынешний владелец готов отдать и запчасти.

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Из прочих иностранных моделей в наш список попадает и Volkswagen Vento 1996 года выпуска. Стоимость такой машины — 40 000 рублей. Автомобиль на ходу, ремонт не требуется, пороги и дно переварены. Оборудован подушками безопасности, защитой от угона и антиблокировочной системой, имеется кондиционер, усилитель руля и мультимедиа.

Интересный вариант — Skoda Felicia 1996 года за 49 000 рублей. Его характеризуют, как надежный и экономичный автомобиль. Продают на летней резине. Оборудован противотуманными фарами и магнитолой. Двигатель и КПП прошли комплексную диагностику.

— Когда я выбирал первый авто, мной двигали воспоминания. У дедушки была «Волга», и именно на ней он учил меня водить. К сожалению, ту машину давно продали, а мне так хотелось снова сесть за руль «Волги». Поэтому, получив «права», я, конечно, купил себе ГАЗ-3110 1998 года. Сторговался с 50 000 до 45 000. Отец помог с движком, салон привели в порядок, купил чехлы и другие аксессуары. Выглядит вполне прилично. Девчонки-одногруппницы даже фотосессию возле моей красавицы устраивали, — говорит студент второго курса ИРНИТУ.

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На популярных сайтах объявлений можно найти предложения о продаже Иж-2126 «Ода» 2003 года выпуска за 30 000 рублей, Renault 19 1993 года и Daewoo Nexia 2012 года за 45 000 рублей. Все три автомобиля на ходу. Последний подкупает наличием мультимедийной системы, крепления детского сидения ISOFIX и усилителя руля. Короче говоря, вариантов на вторичке в самом деле много.

Кому такие автомобили могут понадобиться? В первую очередь, конечно, небогатым студентам. Во вторую — тем, кто увлекается восстановлением старых машин: они нередко ищут «доноров», у которых можно позаимствовать те или иные детали. В третью — водителям, редко выезжающим на собственных «колесах». Покупать авто «на всякий случай» за полмиллиона для них сомнительная затея. А вот за 50 тысяч — то, что надо.

Понятное дело, что автомобиль по такой цене — практически стопроцентная гарантия наличия тех или иных технических проблем. Но как показал наш мониторинг, найти «живые» варианты, требующие не таких больших вложений, вполне реально. Главное — помнить о том, что помимо «железа», важно проверять еще и документы. Ведь если выставленная на продажу машина обременена какими-либо ограничениями, то ничего хорошего из этого не выйдет. И деньги просто так потратите, и хлопот себе добавите.