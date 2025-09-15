В Москве резко сократились угоны автомобилей

Такими цифрами в своем официальном телеграм-канале поделился столичный Департамент транспорта. При этом уточняется, что подобных инцидентов за 13 лет стало меньше на 96%. Если в 2025-м в Первопрестольной произошло около двух сотен краж и угонов автомобилей с января по июль, то семь лет назад шла речь о 1,4 тыс. подобных случаев за тот же промежуток времени. В 2015-м их было 5,1 тыс., а в 2012-м зафиксировали 7,2 тыс.

Ощутимое снижение числа посягательств на транспортные средства в Дептрансе объяснили расширением сети дорожных камер. Сейчас они охватывают 90% столичной дорожной сети, помогая в поиске пропавших машин. Отслеживаются номер, марка и локация автомобилей, затем нейросеть сама сверяет полученную информацию с базами розыска. При обнаружении угнанного ТС система извещает об этом правоохранителей.

Кстати, на сегодняшний день в Москве исправно функционирует 3,8 тыс. комплексов фото- и видеофиксации. А в 2012 году их насчитывалось всего на пять сотен. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, какие автомобили в России чаще всего угоняют в 2025 году.