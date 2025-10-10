Мотоциклисты в Москве стали реже попадать в аварии

Количество аварий с участием мотоциклистов сократилось в столице за последние десять лет на 15%. При этом основной причиной «двухколесных» ДТП остается нарушение Правил дорожного движения.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает столичный дептранс. Уточняется, что в 2025 году происшествия с мотоциклами чаще всего происходили из-за несоблюдения очередности проезда, нарушений правил перестроения и, разумеется, превышения скорости. Кроме того, в топ-5 входит игнорирование безопасной дистанции и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Московский градоначальник Сергей Собянин поставил задачу по повышению безопасности на дорогах столицы в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, отметил заммэра Максим Ликсутов.

