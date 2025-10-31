Самоликвидаторы: электросамокат стал главным поставщиком черепно-мозговых травм

Электросамокаты, как и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) давно уже стали ярким символом новой эры городской мобильности. Легкие, быстрые, доступные — они позволяют без пробок, с ветерком пролететь по мегаполису до нужной точки. Но о другой стороне этой легкости перемещения в пространстве ответственные за безопасность дорожного движения «пиджаки» предпочитают не говорить. А зря. Ведь за внешней простотой использования подобной техники скрывается одна из самых опасных тенденций последних лет — рост смертности на дорогах и тяжелейших травм. О чем весьма красноречиво говорят цифры завершающегося «самокатного» сезона-2025.

Так, только за семь месяцев этого года (более свежих цифр пока нет) в одной лишь Москве произошло 442 ДТП с участием электросамокатов, в которых погибли 3 человека, а 462 получили различные травмы. Какие — власти умалчивают, но по накопившемуся опыту травматологов, электросамокат — самое, пожалуй, коварное средство передвижения среди всех колесных гаджетов. На вид безопасен, но конструктивно — настоящий капкан для неопытного наездника: стойка в полный рост, крошечные колеса и руль, который при падении работает как рычаг. И все это становится опасным даже на скоростях до 20 км/ч.

И если скорость прокатных самокатов регулируют операторы, то в личных — ограничений нет. В результате любая неровность, мокрая плитка или бордюр превращаются в катапульту. Центр тяжести высокий — основная масса человека располагается в районе туловища, опоры нет, и человек падает, как правило, вперед, головой вниз. Практически ныряет в асфальт. Такова физика падения.

— Основная масса травм у самокатчиков приходится на голову и лицо, — рассказывает травматолог, кандидат медицинских наук Евгений Толстухин. — Причем страшно не само падение, а то, что последствия часто проявляются позже. Пациент приходит в себя, вроде бы ничего не болит, а через сутки-другие в больнице начинается внутричерепное кровоизлияние. Итог бывает трагичным...

Фото: Ilya Moskovets/globallookpress.com

Самое тревожное, что таких случаев становится все больше. Аренда СИМ доступна, скорости выросли, а защитной экипировкой по-прежнему никто, увы, не пользуется. В основном потому, что сами «юзеры» просто не понимают, с какими рисками имеют дело. А ведь электросамокат — не игрушка, а серьезный транспорт, способный передвигаться со скоростью мощного мопеда.

— Такие пациенты поступают в одну только нашу больницу практически каждый день, и не по одному в сутки. У нас уже были истории, когда родственники пациентов обвиняли врачей: мол, не то лечение, не то обследование. Но суть в том, что даже при своевременной помощи черепно-мозговые травмы часто оказываются несовместимыми с жизнью. Просто, потому что сила удара огромна, — сетует травматолог.

Электросамокат прост в управлении. Это и создает иллюзию безопасности. Но при этом он лишен, в отличие от, скажем, автомобиля и даже мотоцикла какой-либо пассивной безопасности. Маленькие колеса не «проглатывают» ямы и камни, а мгновенно теряют контакт с дорогой. Любой маневр смещает центр тяжести, который находится довольно высоко, что приводит к нарушению баланса. Ну а дальше все решают доли секунды. У водителя велосипеда есть шанс успеть сгруппироваться или упасть на бок, а у самокатчика его почти нет.

И пока городские власти думают о скоростных ограничениях, травматологи, по словам собеседника портала «АвтоВзгляд» видят другое: электросамокат стал главным поставщиком черепно-мозговых травм последних лет. Уровень травматизма вырос настолько, что в некоторых медучреждениях уже выделяют отдельную статистику именно по этим случаям. И, похоже, самокаты из символа нового уровня свободы передвижения быстро превратились в орудия убийства.