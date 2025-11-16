В России 16 ноября вспоминают жертв дорожных аварий

День памяти жертв ДТП проводится на государственном уровне, и в нашей стране, к сожалению, тоже есть кого вспоминать в эту дату. За 9 месяцев 2025 года в России на 2,4% снизилось число аварий, в которых погибли люди. Но, тем не менее, за это время страна потеряла в ДТП 10 084 человека. Сегодня у нас каждое 11-е ДТП приводит к смертельному исходу. Число раненых также в этом году пошло на снижение — минус 3%, но все же это 117 719 граждан с ранениями разной степени тяжести. Кто-то быстро восстановится после аварии, но чья-то жизнь изменится навсегда из-за инвалидности после ДТП.

Московская область за 10 месяцев 2025 года снизила аварийность на 7% по сравнению с прошлым годом. Однако, по данным Минтранса Подмосковья, в тройке самых частых видов аварий в регионе — наезды на пешеходов. За 10 месяцев в Подмосковье произошло 858 таких ДТП, в них погибли 179 человек.

— В осенний период, когда световой день значительно короче, важным аспектом становится профилактическая работа. Например, акции по раздаче световозвращателей, которые снижают вероятность аварии в темное время на 70%. День памяти жертв ДТП — повод для такой акции или для напоминания каждому о важности безопасного поведения на дороге, — считает замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

В этот день сотрудники ГАИ и волонтеры сдают кровь для пострадавших, в школах проводят тематические уроки, для молодёжи организуют экскурсии на стоянки разбитых в ДТП автомобилей. В Московской области 16 ноября сотрудники Минтранса Подмосковья, региональной Госавтоинспекции, администрации города Химки, а также представители компании «Урбантех», оператора системы фото- и видеофиксации в регионе, провели профилактическую акцию для пешеходов. Им напомнили о правилах поведения на дороге и подарили световозвращающие элементы, чтобы быть заметными на дорогах даже в темное время суток.

Каждый водитель, садясь за руль, должен помнить, что берет ответственность за жизнь пассажиров и других участников дорожного движения, а также за собственное благополучие. Современные автомобили, качественные скоростные дороги и навигация создают у водителей иллюзию безопасности и провоцируют на нарушения. Но каждое такое нарушение может стать последним.

В России применяется комплексная политика по предотвращению ДТП. Это и работа ГИБДД по информированию, и развитие дорожной инфраструктуры, и экстренная помощь, и автоматический контроль нарушений ПДД. Комплексы фото- и видеофиксации во всем мире считаются доказанной эффективной мерой снижения аварийности. Так, по итогам 2024 года в России большинство из 255,1 млн нарушений ПДД зафиксировано комплексами фотовидеофиксации.

По мнению заместителя гендиректора компании «Урбантех» Александра Домбровского, комплексы фотовидеофиксации демонстрируют свою эффективность в снижении аварийности в российских регионах:

— Там, где комплексов больше, уровень аварийности значительно ниже. Уже в первые недели после установки фиксируется снижение нарушений ПДД, а за полгода их количество сокращается в шесть раз, — приводит статистику Домбровский.