Гололед спровоцировал массовое ДТП на трассе в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Подмосковья, всего в результате случившегося повреждения получили семь транспортных средств, а шофер одного из грузовых авто оказался зажат в деформированной кабине.
Очевидцы произошедшего сразу же побежали к пострадавшим, помогая им выбраться из разбитых авто. Прибывшие медики доставили в ближайшую больницу 39-летнего мужчину с травмами средней тяжести, информации о других раненых не поступало.
В ведомстве призвали автомобилистов учитывать погодные условия и соблюдать осторожность, выбирая скоростной режим.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на трассе под Челябинском автобус с детьми столкнулся с автовозом из-за гололеда.