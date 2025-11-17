Гололед спровоцировал массовое ДТП на трассе в Подмосковье

Инцидент случился на 24-м километре Южно-Лыткаринской автодороги. Резкое похолодание привело к образованию наледи, из-за чего водитель фуры потерял над ней контроль. Машина на большой скорости протаранила бетономешалку, после чего другой самосвал врезался в остановившееся такси, отбросив его на кроссовер Nissan Murano.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Подмосковья, всего в результате случившегося повреждения получили семь транспортных средств, а шофер одного из грузовых авто оказался зажат в деформированной кабине.

Очевидцы произошедшего сразу же побежали к пострадавшим, помогая им выбраться из разбитых авто. Прибывшие медики доставили в ближайшую больницу 39-летнего мужчину с травмами средней тяжести, информации о других раненых не поступало.

В ведомстве призвали автомобилистов учитывать погодные условия и соблюдать осторожность, выбирая скоростной режим.

