Полуобгоревшее тело женщины нашли в чемодане на обочине дороги

Как сообщает издание NDTV, на место происшествия оперативно прибыли криминалисты и кинологи. По словам экспертов, на теле зафиксировали несколько травм, а отсутствие следов разложения указывало на недавний характер преступления.
Личность девушки и ее место жительства на данный момент остаются неизвестными. Стражи порядка выпустили официальное обращение к гражданам, которые могли бы опознать погибшую.
