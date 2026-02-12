Полуобгоревшее тело женщины нашли в чемодане на обочине дороги

На обочине трассы около деревни Бехман Дивана в Пенджабе, Индия, работники полей обнаружили красный чемодан. Внутри него находились останки молодой девушки.

Как сообщает издание NDTV, на место происшествия оперативно прибыли криминалисты и кинологи. По словам экспертов, на теле зафиксировали несколько травм, а отсутствие следов разложения указывало на недавний характер преступления.

Личность девушки и ее место жительства на данный момент остаются неизвестными. Стражи порядка выпустили официальное обращение к гражданам, которые могли бы опознать погибшую.

