В Москве в 30 раз рухнуло количество краж и угонов автомобилей

Число угонов и краж автомобилей, случившихся на территории Москвы, снизилось в три десятка раз. Если раньше добычей злоумышленников были 13 тыс. транспортных средств, то теперь показатели упали до четырех сотен.

Об этом говорит официальная статистика

Как сообщает в своем официальном телеграм-канале московский департамент транспорта, за последние 13 лет число упомянутых происшествий ощутимо снизилось в том числе за счет эволюции городских комплексов фото- и видеофиксации.

Сегодня в Первопрестольной исправно функционирует в районе 3,7 тыс. дорожных камер. Благодаря нейросетям они умеют распознавать почти 70 видов нарушений и помогают искать угнанные и похищенные машины. Их удается обнаружить с применением специального софта. Данные о транспортном потоке поступают сотрудникам правоохранительных органов в режиме реального времени.

