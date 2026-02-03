Названы самые угоняемые в России автомобили в 2025 году

По итогам прошлого года максимальной популярностью у угонщиков пользовались легковые автомобили с шильдиками брендов Geely, Kia и Lixiang/Li Auto. В начале списка также фигурируют Lexus и Mercedes-Benz.

Об этом сообщает РИА «Новости», опираясь на статистику страхового дома ВСК. По словам экспертов, в 2025 году количество угонов машин в нашей стране слегка уменьшилось: наметилась позитивная 4-процентная динамика. В то же время вкусы злоумышленников ощутимо изменились.

Лидером антирейтинга считается китайский Geely Emgrand с долей 15%. Следом идет корейская марка Kia благодаря 11% (преступники сосредоточились на модели Stinger). В люксовом сегменте угонщики предпочитали Lixiang и Lexus, на них пришлось по 4%. И еще по 3,5% досталось Mercedes-Benz и Land Rover.

Одной из самых угоняемых отечественных машин признана LADA Granta. Еще преступники многократно выбирали Hyundai Creta и Santa Fe, а также все версии Toyota Land Cruiser.

Остается сказать, что регионами-лидерами по угону считаются две российские столицы и Екатеринбург. В первом случае речь идет о 31% угонов, во втором и третьем — о 19%.