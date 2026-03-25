В стране гробов: пока дороги убивают, генералы ГИБДД заботятся о юбилеях

Визит начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова во Владимирскую область, приуроченный к экстренному совещанию по аварийности, обернулся торжественной церемонией вручения удостоверения новому руководителю региональной ГАИ и двухчасовой беседой с личным составом — о подготовке юных инспекторов движения (ЮИД), проблемах со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и грядущем юбилее ведомства. Двести с лишним погибших на дорогах области за прошлый год, четвертое место региона в стране по смертности, проваленный показатель транспортного риска — все это, судя по повестке визита, подождет.

Напомним контекст. Буквально накануне губернатор Александр Авдеев провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором были озвучены цифры, от которых, казалось бы, должно перехватывать дыхание у любого причастного к дорожной отрасли чиновника. Рост числа погибших на 18,7%. Более двухсот человек, не вернувшихся домой.

Фактический коэффициент транспортного риска — 4,02 при плановом 3,68. Главные причины — выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, то есть ровно те факторы, которые устраняются не штрафами и не лекциями, и уж тем более не юидовцами, а физическим разделением транспортных потоков. На совещании об этом упомянули вскользь, зато много говорили о камерах и пропаганде. И вот — продолжение.

В рамках того же визита Михаил Черников посетил региональную Госавтоинспекцию и провел встречу с личным составом. Центральным событием стало торжественное вручение служебного удостоверения полковнику полиции Артему Григорьеву, назначенному начальником ГАИ Владимирской области. Генерал-лейтенант поздравил коллегу с назначением.

Момент, безусловно, важный для внутриведомственной иерархии. Но уместно задаться вопросом: что важнее для жителей региона — кадровые ритуалы или конкретные сроки установки разделительных барьеров на трассе М-7, где люди продолжают гибнуть в лобовых столкновениях?

Фото avtovzglyad.ru

Обращаясь к личному составу, Черников назвал Владимирскую область «непростым регионом с большим потоком туристов и сезонным увеличением количества транспортных средств» и поблагодарил сотрудников за вклад в обеспечение правопорядка. Благодарность — жест красивый.

Но за что именно благодарить, если сам же глава ведомства чуть ранее констатировал, что результаты работы по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе «нельзя оценить положительно»? Получается странная картина: на совещании с губернатором — жесткая констатация провала, а перед строем подчиненных — слова признательности. Двойная бухгалтерия, привычная для ведомственной культуры, но плохо совместимая с сотнями погибших.

Содержание почти двухчасовой беседы с владимирскими коллегами заслуживает отдельного внимания. Глава российской Госавтоинспекции, прибывший в регион, где зашкаливает смертность на дорогах, провел «детальный анализ основных направлений деятельности подразделения» и ответил на многочисленные вопросы сотрудников. О чем же говорили два часа?

О наиважнейшем: о совершенствовании подготовки отрядов ЮИД, приведении в соответствие требованиям времени снабжения подразделений ГАИ и грядущем праздновании 90-летия Госавтоинспекции России. Ну и чуть-чуть о проблемах СИМ на дорогах страны. И все это — ради повышения уровня безопасности дорожного движения?..

Фото ГИБДД РФ

Да, затронутые вопросы имеют право на существование в нормальной рабочей повестке. Юные инспекторы — дело нужное. Регулирование использования гражданами электросамокатов — тема актуальная. Юбилей — повод для корпоративной гордости.

Но когда глава федерального ведомства приезжает в регион, занимающий четвертую строчку в стране по числу дорожных смертей, и тратит два часа на обсуждение именно этих вопросов — это уже не рабочая повестка, а демонстрация приоритетов. И приоритеты эти — сугубо ведомственные: кадры, оснащение, юбилеи, нормотворчество. Все внутри системы, все для системы.

За скобками остается то, что касается непосредственно людей, ежедневно выезжающих на владимирские трассы. Где конкретные графики установки тросовых ограждений на аварийных участках М-7 и Р-132? Где поадресный план строительства разделительных барьеров, развязок, надземных переходов? Где публичные обязательства с датами и ответственными? Ничего подобного визит главы ГИБДД в токсичный с точки зрения БДД регион не принес.

Тем временем дороги Владимирской области не берут пауз на церемонии. В марте 2026 года под Камешково в столкновении четырех автомобилей погибли два человека. В Киржачском районе мотоциклистка на Kawasaki и ее пассажир оказались в больнице с тяжелыми травмами. Список трагедий можно продолжать очень долго. Статистика трагедий пополняется, а ведомство продолжает жить своей внутренней жизнью — с удостоверениями, юбилеями и разговорами о самокатах.

Фото avtovzglyad.ru

Есть горькая закономерность в том, как устроена российская система реагирования на дорожные трагедии. Сначала — шокирующие цифры. Потом — экстренное совещание с участием высоких чинов.

Затем — обтекаемые формулировки итогового протокола про «синхронизацию работы ведомств» и «определение конкретных мер». А в промежутках — вручение удостоверений, двухчасовые беседы о юных инспекторах и бодрые рапорты о количестве установленных камер.

Камеры фиксируют. Барьеры — защищают. Но камеры приносят деньги в бюджет, а барьеры требуют денег из бюджета. Выбор, который раз за разом делает система, очевиден. И цена этого выбора измеряется не рублями, а человеческими жизнями...