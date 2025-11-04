30 серебряников: сколько получает оператор дорожной камеры

Дорожные камеры — известный «магнит» для ненависти абсолютного большинства отечественных водителей. Больше них негатива, зачастую выраженного и во вполне физическом проявлении, вызывают лишь сидящие в машинах с «капюшоном» или в обычных легковушках, припаркованных рядом с треногами, операторы комплексов фотовидеофиксации. Работа у них — молоко давать надо. Но сколько за нее реально платят? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Давным-давно вдоль российских дорог и сквозь весь рунет пророс чей-то глупый домысел, что камера может быть частной: мол, приплатил кому надо, «присосался», купил инструмент и обеспечиваешь себе безбедную старость, просто сидя рядом с комплексом. Деньги — рекой, лучшая в мире инвестиций.

Место выбираешь, конечно, сам, как на рыбалке: где понажористей, чтобы невинный инвалид-пенсионер, разогнавшийся до 300 км/ч на своем гнилом «Запорожце», сразу на всю пенсию влетел. Люди — новая нефть! Живьем никто «инвестора», конечно, не видел, но «парни ж не просто так говорят».

Растут все эти слухи, понятное дело, исключительно от незнания, а разбиваются одним простым доводом: в квитанции на оплату штрафа есть реквизиты, которые ведут прямиком к государственному бюджету. Не секрет, что 3\4 платежей уходит в региональную казну, 1\4 — в федеральную.

Фото: avtovzglyad.ru

Однако столь сложную изыскательскую работу проделать способны «не только лишь все», поэтому огромное количество водителей убеждены: сидящий рядом с камерой в автомобиле человек — ее собственник, стерегущий «свою прелесть». Чтобы не побили, не украли и себе «фонтан золота» не присвоили. Это убеждение, к слову, регулярно приводит сначала к реальным дракам, а потом — к реальным срокам.

Разочаруем «робин гудов»: это просто работник, причем наемный. Вакансию несложно найти на самой известной в российском сегменте интернета доске объявлений: из требований — пунктуальность и аккуратность, несложный список задач, в котором значится установка комплекса строго в указанном месте (выбирает его ГАИ, кстати), а также регулярная очистка объектива. Да, стоящая низко камера заляпывается брызгами от проезжающих мимо машин — надо протирать.

Требуется водительский стаж не менее трех лет и удостоверение с открытой категорией «В». Так же есть описание трудового поприща: график 2/2 или 5/2, доплата за работу в выходные и праздники, бесплатная форма, компенсация питания из расчета 300 рублей за смену. Самое интересное, как водится, в конце: оклад — от 90 000 рублей, квартальные премии.

Не самый шикарный, но вполне средний по нынешним меркам доход в центральном регионе России, без звезд с неба. Ну и «на сладкое»: работа в государственном, внимании, органе управления. Это для тех, кто все еще надеется найти того самого, что смог договориться и поставить «личную» камеру на обочину.