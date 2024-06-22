Никакого Китая: в России запатентовали новые прототипы классических «Жигулей»

В базе Роспатента появилось сразу два любопытных проекта в стиле нестареющей советской «классики» от «Жигулей». Заявка на получение авторских прав подана одним и тем же лицом. Есть ли у специфических разработок будущее, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Некоторое время назад в открытой базе Роспатента «вспыли» работы некоего Ивана Сухаря, жителя российского Курска, решившего увековечить свое виденье будущих новинок отечественного автопрома, напоминающих классические «Лады» под соусом современности.

Одна из них — универсал, копирующий формами и дизайном фронтальной части ВАЗ-2104, но в эдакой кросс-версии и рельефом в стиле футуристичной Tesla Cybertuck. Внедорожный потенциал подчеркивают выступы с боковых сторон, расширители колесных арок, массивные колеса и защитный обвес по кузову. Надо признать, получилось действительно любопытно.

Вторая же — новомодный «копипаст» тольяттинского ВАЗ-2107 с характерной решеткой радиатора, знакомыми обводами и светотехникой. Последняя, к слову, козыряет полностью диодной оптикой. «кибер-стилистика» нашла здесь свое выражение в аэродинамических колпаках огромных колесных дисков, всевозможных накладках на кузовных панелях, высоком клиренсе и угловатых раздутых арках. С американским пикапом Tesla концепт роднит, собственно, и цвет. Чем не ответ или пародия на детище знаменитой заокеанской фирмы: как тебе такое, Илон Маск?

Роспатент

Разумеется, сам АВТОВАЗ никакого отношения к проектам курского дизайнера не имеет. Однако это совсем не исключает того, что автомобили могут освоить мощности какого-нибудь стороннего конвейера. Тем более, что машинами в нашей стране нынче кто только ни занимается: от доморощенных бизнесменов до Ростеха и государственного оборонно-промышленного комплекса.

Иными словами, если проекты заинтересуют инвесторов, то они довольно быстро могут воплотиться в серии. Как говорится, были бы деньги и желание. К тому же, наши власти давно «топят» за необходимость создания настоящих русских автомобилей. Пока, правда, только на словах.

С другой стороны, зачем вкладываться в развитие локального автопрома, если гораздо легче привлечь готовые решения сторонних автомастеров. Пусть даже и не самых лучших — китайских.

Однако не стоит забывать, что партнерство с КНР — такое же нестабильное, как курс доллара к юаню и особенно к рублю. Ведь не нужно быть политологом и экономистом, чтобы понимать: китайцы, всячески оказывающие поддержку нашей стране, в том числе и в автомобильной индустрии, преследуют лишь собственные цели. И при малейшем колебании настроений, вызванного чем угодно и когда угодно, их планы имеют риск мгновенно измениться.

Роспатент

А посему, инвестировать следует в собственные разработки, инжиниринг и производство, которые не смогут зависеть ни от внешних факторов, ни от потенций партнеров. В общем, нашим компетентным лицам определенно стоит взять на заметку патенты российских креативщиков вместо того, чтобы кое-как пытаться возродить старые советские автобренды с барского одобрения Китая, которому СССР когда-то сам помогал наладить индустриализацию в стране.