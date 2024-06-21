А мы предупреждали: китайские автопроизводители совсем не дорожат Россией

Поставки автомобилей бренда Zeekr прекращаются с 30 июня. Небольшая потеря для России, если учесть тот факт, что они, собственно, официально и не начинались. Портал «АвтоВзгляд» вернулся к теме с единственной целью показать, что подобный демарш не только странный, но и настораживающий.

Как совсем недавно стало известно, китайские дилеры марки Zeekr, входящей в концерн Geely, получили от производителя официальное письмо, полностью запрещающее продажи электромобилей в Россию с 30 июня. С чем связано такое решение, никто никому не объяснил, поэтому российские СМИ занялись излюбленным делом — гаданием на кофейной гуще.

Бессмысленный отказ

Собственно говоря, всех насторожил не столько сам факт добровольного отказа одного из подразделений крупного автопроизводителя от российского рынка, сколько нарочитая бессмысленность этого отказа. Автомобили Zeekr, в отличие от другой продукции компании Geely, и так не завозились к нам официальными путями. Импорт осуществлялся только через физических лиц, поэтому грозное запретительное письмо на этот процесс повлиять никак не сможет.

Гораздо большая опасность бренду Zeekr грозит от российского правительства, всеми силами стремящегося заставить авточелноков платить утилизационный сбор по полной программе и сделать таким образом их деятельность экономически невыгодной. Впрочем, на пристрастия сумасбродов, готовых с радостью выложить за электрочудо из Поднебесной от 5 до 12 млн. рублей, никакие финансовые аргументы не подействуют по определению.

Фото: globallookpress.com

Покумекав на предмет побудительных мотивов руководства Zeekr, российские аналитики, в целом, пришли к выводам, которые коротко и ясно сформулировал для портала NGS.ru руководитель компании Premium Collection Вячеслав Вердыш: «Официальных поставок Zeekr в Россию не было и не будет: для компании важнее европейский рынок, и токсичность, связанная с поставками в Россию, им не нужна».

Токсичный российский рынок

Согласимся с г-ном Вердышем и от себя добавим — не больно-то и хотелось. В конце концов, все усилия нашей властной прозападной тусовки по привлечению российских водителей к электромобилизации видимых результатов не дали. Все-таки мозги у нашей публики покрепче будут, чем у тех же европейцев. Недаром последние два месяца наблюдается резкое падение продаж «якобы зеленых» машин: если в марте в России их было куплено 2499 электромобилей, то в мае — лишь 1066 штук. Реализация собственно продукции Zeekr, остающегося лидером электрического микробазара, рухнула с 1215 до 397 единиц при общем майском объеме рынка в 127 178 машин.

В общем, все как у одного замечательного детского писателя:

— Сэ си бон? — спросил лейтенант.

— Нихт, — ответил Костя.

— А где сэ си бон? — нахмурился лейтенант.

Как вышеуказанный «Сэ си бон» продавался в России в гомеопатических дозах, так и будет продаваться дальше — не для того письмо писалось.

Фото: globallookpress.com

Гарантии от побега

Что в этой комичной истории настораживает, так это стремление китайских автопроизводителей пробраться хоть тушкой, хоть чучелом на европейский рынок, откуда их гонят мокрыми тряпками, где их всячески унижают и обирают. Ради достижения этой высокой цели китайцы готовы даже поступиться своими экономическими связями с Россией.

Да, сейчас они нам как бы говорят — ребята, не переживайте, вы же видите, что все это не всерьез, а лишь для отвлечения внимания акул капитализма. Но и санкции со стороны Европы, накладываемые на Китай, также пока не сильно суровы. С увеличением давления Запада на Поднебесную необратимо будет возрастать и отток испугавшихся коммерсантов из нашей страны, поскольку их тут ничего не удерживает — у подавляющего большинства китайских автопроизводителей своих предприятий в России как не было, так и нет.

Наличие собственности, впрочем, также не служит гарантией от побега — VW, Renault и иже с ними соврать не дадут. Поэтому единственной гарантией от глобальных потрясений может стать только развитие собственной технологический базы. Но об этом всерьез по-прежнему никто не думает — все надеются пересидеть сложные времена за счет китайских наработок.