Каршеринг: премиальное пополнение

Портал «АвтоВзгляд» еще прошлой зимой обкатал М5 обе модели Aito Seres, так что повторять технические характеристики и ходовые возможности нет особого смысла. Интересно, что в начале 2025 года в России появится и самый большой кроссовер марки — М9. С авто уже можно познакомится у дилеров бренда.
После презентации проекта и делового завтрака, журналистам были вручены автомобили с проплаченной по промокоду арендой на сутки. Порталу «АвтоВзгляд» достался абсолютно новый кроссовер Aito Seres M5 белоснежного цвета. Впрочем, в парке представлены машины всех доступных цветов.