Каршеринг: премиальное пополнение

Пользователи одного из самых популярных сервисов каршеринга «Яндекс. Драйв» получили возможность брать в поминутную аренду премиальные китайские кроссоверы Seres Aito M5 и M7. Официальный дилер Seres компания «МБ рус» передала сервису по прокату в общей сложности 50 новеньких автомобилей (40 штук М5 и 10 — М7). Автомобили адаптированы для непростых российских условий эксплуатации. В частности, в оснащение входит зимний пакет и полностью русифицированное меню.

Портал «АвтоВзгляд» еще прошлой зимой обкатал М5 обе модели Aito Seres, так что повторять технические характеристики и ходовые возможности нет особого смысла. Интересно, что в начале 2025 года в России появится и самый большой кроссовер марки — М9. С авто уже можно познакомится у дилеров бренда.

После презентации проекта и делового завтрака, журналистам были вручены автомобили с проплаченной по промокоду арендой на сутки. Порталу «АвтоВзгляд» достался абсолютно новый кроссовер Aito Seres M5 белоснежного цвета. Впрочем, в парке представлены машины всех доступных цветов.