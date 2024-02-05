Гибридное искушение: тест-драйв китайского кроссовера AITO M5

Из-за массовой экспансии на наш рынок китайских автомобилей моторизованным россиянам уже впору учить китайский язык. От разнообразия марок и моделей с загадочными названиями можно реально сломать голову. Впрочем, основные проблемы у новоиспеченных владельцев «китайцев» еще впереди. И речь даже не о грядущих кузовных проблемах бюджетного «поднебесного» сегмента (автомобили, работающие в такси уже зацвели всего лишь после одной московской зимы). Беда в другом: значительное число китайских автомобилей, особенно премиум-сегмента, просто-напросто негде ремонтировать: нет ни сервисов, ни мастеров, ни запчастей. Потому серьезный интерес вызвало появление на рынке кроссоверов AITO M5 и М7, ведь их официально представляет всем хорошо знакомая компания «МБ Рус».

Да-да, та самая, что много лет исправно работала с подленько сбежавшим от нас Mercedes-Benz. Поэтому сразу скажем, чтобы не возвращаться к «ремонтным» вопросам, что по словам Андрея Родионова, топ-менеджера по работе с корпоративными клиентами, на все модели AITO есть двухлетняя гарантия, сервис, расходники и даже кузовные детали. А это уже — совсем другая история, согласитесь. Особенно для таких машин, как герой нашего теста AITO М5, прайс на который начинается от 6 млн. рубликов. Ну а теперь разберемся, что входит в эту цену...

Все-таки не зря китайцы переманили к себе многих автомобильных дизайнеров с мировым именем — внешность большинства самоходных колясок из Поднебесной очень даже годная. Наш новый герой – AITO М5 – имеет вполне лаконичный и законченный дизайн со светодиодной оптикой и самовыдвигающимися дверными ручками. Хотя есть в его внешности нечто неимоверно знакомое, где-то я уже определенно это видел...

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Точно! AITO М5 — вылитый Porsche Macan, особенно задняя его часть, разве что передняя оптика другая. Понятно, что не точная копия, но очень похож, да и габаритами машины близки. Сквозь огромные 20-дюймовые колесные диски злобно выглядывают мощнейшие тормозные суппорты — все-таки без малого пять сотен коней нужно как-то останавливать.

Да и основной «рекламный» цвет машины — изумрудно-зеленыый металлик ей очень идет и выглядит, как говорится, дорого-богато. Ничего лишнего в дизайне экстерьера, никакой вычурности, никаких исполинских радиаторных решеток, гигантских «грилей» и хитровыдуманных фар. Именно такой автомобиль лаконичного и в чем-то даже строгого дизайна и нужен солидным дамам и господам, когда ничего никому доказывать уже не нужно, а всякие заморские «кадиллаки-роллс-ройсы» пусть и временно, но канули в Лету.

Традиционно богато для своего класса AITO выглядит и внутри — все, что только можно обтянуто модной нынче экокожей, причем довольно качественной с текстурой Nappa, а также вставками с матовым покрытием, натуралистично изображающими дерево. Крыша – полностью прозрачная, хотя люка в ней почему-то не предусмотрено. Ну да ладно – и так сойдет.

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Разумеется, вся панель приборов полностью цифровая, а посередине передней панели, как водится, расположился огромный 15,6-дюймовый дисплей с отменным разрешением, больше напоминающий небольшой домашний телевизор на кухне. Картинку на мониторе можно менять, причем есть и «живые» фотообои, а можно через флэшку закачать и свои фото. Лично я предпочитал выводить прямую трансляцию с передней видеокамеры — уж больно интересная картинка получается. Как это сейчас принято в приличных домах Пекина и Шеньдженя,

128-цветную подсветку салона можно регулировать как угодно, я остановил свой выбор на режиме пульсации. Что интересно и полезно: при появлении любого транспортного средства в слепой зоне часть салонной подсветки начинает резко мигать красным цветом, предупреждая об опасности. Причем AITO видит и пешеходов, и даже велосипедистов: их силуэты появляются на панели приборов. Имеются, понятное дело, и все возможные электронные вкусняшки — и раздельный климат-контроль с ароматизатором, и адаптивный круиз-контроль, да всего и не перечислишь.

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Так как AITO M5 разрабатывался совместно с компанией Huawei, вполне логично, что вся мультимедийка машины носит имя именно этого бренда. Уж не знаю, какие по качеству звука ее мобильные телефоны, но за «голос» аудиосистемы я бы выше «четверочки» не поставил. Правда, это на мой весьма привередливый вкус, а у меня — абсолютный музыкальный слух.

В целом же, салон AITO отделан довольно качественно, разве что крышка, скрывающая подстаканники в подлокотнике, откидывается немного «кондово», но подобная мелочь вряд ли способна сильно расстроить. Ну а коротковатые подушки сидений уже даже стали привычны на китайских моделях. Зато можно побаловать себя массажем.

Самое же интересное в нашем герое — это его ходовые качества. Суммарная мощность гибрида, напомню, составляет 496 л.с., из которых лишь 125 силенок приходятся на 1,5-литровый бензиновый турбомотор (кажется, такой агрегат стоит во всех без исключения «китайцах»). Кстати, и транспортный налог вы будете платить лишь за 125 «лошадок», а вот про бесплатную городскую парковку и халявный проезд по платным дорогам придется забыть — не 100-процентная «электричка», а значит – не положено! Так как же работает этот самый гибрид?

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При полностью заряженной батарее машина едет исключительно на двух электромоторах. Динамика — отменная, всего 4,5 секунды требуется AITO, чтобы на цифровой панели появилась цифра «100». При этом батарея садится довольно шустро, особенно в холодное время года, ведь едва ли не половина ее силенок уходит на прогрев салона, свет и иные вспомогательные системы.

Когда уровень заряда аккумуляторов падает до 70%, включается режим Auto (он же — Hybrid) и авто использует комбинированный режим. Ну а при остатке заряда в 20% и менее AITO использует бензомотор, который сам по себе работает как генератор, подзаряжая батарею. Хотя, конечно, она не успевает заряжаться, зато гораздо медленнее садится. Короче говоря, при езде в принудительном режиме Fuel Вобщем, жить можно, как говорится.

Отдельно стоит отметить отличные тормоза (про тормозные механизмы я уже упоминал), очень хорошую шумоизоляцию (бич большинства китайцев) и довольно плотное и острое рулевое управление, хотя с Porsche сравнивать, конечно же, не приходится. А вот мягкость и валкость подвески понравится, скорее, любителям классических американских автомобилей.

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В комплекте с AITO идет стандартный 7-киловаттный шнур для зарядки. Но найти даже в Первопрестольной бесплатную станцию, как выяснилось, тот еще квест и совсем не факт, что она окажется в шаговой доступности от вашего дома или места работы. Да и время зарядки ограничено — максимум 4 бесплатных часа, потом нужно уступить место другим страждующим. Никто, конечно, не запрещает переткнуть шнур в соседнюю станцию, если таковая имеется поблизости. Но в любом случае, выходить из дома среди ночи и отключать машину — явно не дело.

Железные же ящики «Мосэнерго» являются платными зарядками и для их активации нужно сначала сделать себе PfiD card — некий аналог карты «Тройка», что уже само по себе напрягает. К тому же, стоимость в 17 рублей за Квт/час вряд ли сильно порадует. Ну а для быстрой (30-40 мин) зарядки специальным 22-киловаттным шнуром необходимо сначала приобрести этот самый шнур за безумные 120 тысяч(!) рублей...

Выход из, казалось бы, патовой ситуации, в конце концов был найден. У соседа по гаражу, уже не первый год катающегося на заморской Tesla, был одолжен на время теста 3-киловаттный шнур от обычной розетки на 220 вольт. Время полной зарядки – 12-14 часов, так что в течение рабочего дня, AITO спокойно заряжался во дворе редакции. Однако в целом понятно, что российская инфраструктура еще не готова к массовому переходу на электрокары и гибриды. Так что пока все, как в известном анекдоте: «мужики в гаражах сошлись во мнении, что Tesla надо брать дизельную и на «механике».

Но в общем и целом AITO M5 весьма неплохо сбалансированный и хорошо ездящий автомобиль, вполне заслуженно претендующий на свое место под российским солнцем. Вот только ему бы еще старый добрый V8 под капот вместо всяких батареек и плевать на «зеленую» повестку!