ДТП с фурой под Брянском превратило легковой автомобиль в груду металла

Картина на месте событий шокирует: Renault Duster, по словам свидетелей, после столкновения с многотонным грузовиком напоминала смятую консервную банку. В результате удара сама фура развернулась поперек дороги и полностью заблокировала движение на участке федеральной трассы.

Как сообщает портал «Брянская Губерния», причиной случившегося стало то, что 47-летний водитель грузового авто не рассчитал дистанцию и при торможении врезался в легковушку под управлением 18-летнего молодого человека.

48-летний пассажир Renault госпитализирован, остальные участники аварии, к счастью, не пострадали.

Экстренные службы, включая спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков, оперативно выехали на место для ликвидации последствий катастрофы и оказания помощи пострадавшим.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в ДТП с опрокинувшимся грузовиком под Костромой погиб водитель.