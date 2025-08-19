Два человека погибли в трагическом столкновении каршеринга с фурой

Трагедия произошла утром 19 августа на оживленной магистрали столичного региона. По предварительным данным, автомобиль каршеринга на полной скорости врезался в стоящий грузовик, что привело к мгновенной гибели обоих находившихся в легковушке людей.

Авария на Юго-Восточной хорде временно парализовала движение в Подмосковье

Как сообщили в подмосковном МВД, ДТП случилось на первом километре Юго-Восточной хорды. Арендованный у сервиса каршеринга Skoda столкнулся с фурой, которая в момент аварии находилась на обочине. От удара легковой автомобиль получил тяжелейшие повреждения — ни водитель, ни пассажир не выжили.

По данным столичного Департамента транспорта, происшествие вызвало серьезные пробки в районе выезда из Москвы. Сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы для проведения следственных действий, что значительно осложнило движение в час пик.

На месте работают следователи, которые должны определить точную цепочку событий, приведших к трагедии.